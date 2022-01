Sport på TV torsdag, time for time

05.00 – 14.00: Tennis, Australian Open (utendørs hardcourt – 75 mill. aus. dollar) fra Melbourne. Årets første Grand Slam for kvinner og menn. Fjerde dag med singlekamper (2. runde) og doublekamper (1. runde). Dagens to siste singlekamper for kvinner (WTA) er Danka Kovinic (Montenegro) – Emma Raducanu (Storbritannia) ca klokka 09.00 og Simona Halep (Romania) – Maia B. Haddad (Brasil) ca klokka 11.00. Formiddagens to siste singlekamper for menn (ATP) er Nick Kyrgios (Australia) mot Daniil Medvedev (Russland) med start ca. 09.00 og Jannik Sinner (Italia) mot Steve Johnson (USA) med planlagt start ca 10.30. (Eurosport N)

08.00: Golf, Abu Dhabi Championship (8 mill. dollar) på verdenstouren for menn. Første spilledag fra Yas Links i De forente arabiske emirater. Mye penger å spille om for Viktor Hovland og store deler av verdenseliten her. Nordmannen starter sin første runde klokka 08.55 norsk tid i dag, men dessverre uten sin faste caddy Shay Knight som sitter koronafast i USA. Hovland spiller første runde sammen med Collin Morikawa (USA) og engelske Tommy Fleetwood. Også norske Espen Kofstad har fått plass i turneringen og slår ut klokka 10.05. (Vsport Golf)

09.25: Paraidrett, VM snøsport i Lillehammer: Storslalåm kvinner 1. omgang fra Hafjell. Skiskyting 12,5 km menn og kvinner for synshemmede fra Birkebeineren skistadion. (NRK 2)

12.00: Paraidrett, VM snøsport i Lillehammer: Skiskyting 12,5 km menn og kvinner for stående. (NRK 2)

13.30: Paraidrett, VM snøsport i Lillehammer: Storslalåm kvinner 2. omgang. Skiskyting 12,5 km menn og kvinner for sittende. (NRK 2)

13.55: Sjakk, Tata Steel 2022 fra Wijk aan Zee, Nederland. Femte runde med Magnus Carlsen mot Nils Grandelius fra Sverige. (TV 2 Sport 2)

14.03: Snooker, European Series Shootout (171.000 pund) fra Morningside Arena i Leicester. Hurtig-snooker der ingen kamper kan vare lenger enn 10 minutter og der spillerne kan bruke maks 15 sekunder per støt de første fem minuttene og maks 10 sekunder i de siste fem. 128 spillere starter, finalen går søndag. Regjerende mester er waliseren Ryan Day. (Eurosport N)

14.05: Skiskyting, verdenscup: Normaldistanse 20 km menn fra Anterselva, Italia. Generalprøven før OL i Beijing om to uker. De beste norske har lett etter formen en stund og har latt franskmennene herje i verdenscupen, men de fleste OL-uttatte er ventelig på plass i Anterselva. Også Johannes Thingnes Bø, som tok en time-out og dro hjem fra Oberhof på nyåret for å være på hytta på Sjusjøen sammen med kone og barn. (NRK 1, SVT1, Eurosport 1)

15.25: Håndball, EM-sluttspillet menn, hovedrunden gruppe II: Russland – Sverige fra Bratislava. (TV 3)

17.00: Fotball, Afrika-mesterskapet menn i Kamerun, 3. runde gruppe E: Elfenbenskysten – Algerie fra Douala (Vsport 1). Gruppe E: Sierra Leone – Ekvatorial-Guinea fra Limbé. (Vsport 2)

17.55: Håndball, EM-sluttspillet menn, hovedrunden gruppe II: Tyskland – Spania fra Bratislava. (TV 3)

18.00: Golf, Tournament of Champions (1,5 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Første dag fra Orlando, Florida. (Vsport Golf)

19.00: Ishockey, Eliteserien menn, 34. runde: Grüner – Frisk Asker fra Grünerhallen. Hjemmelaget presset serieleder Oilers til forlengning her tirsdag kveld. Hva kan de utrette mot Frisk? (TV 2 Sport 1)

19.00: Fotball, spansk La Liga, 21. runde: Getafe – Granada CF fra Coliseum Alfonso Perez. (TV 2 Sport Premium)

19.48: Snooker, European Series Shootout fra Leicester. (Eurosport 1)

20.00: Motorsport, Rally Monte Carlo (VM-runde 1 av 13): Første dag med de to første fartsprøvene. (Eurosport N)

20.00: Fotball, Afrika-mesterskapet i Kamerun, 3. runde gruppe F: Mali – Mauritania fra Limbé. (Vsport 2)

20.25: Håndball, EM-sluttspillet menn, hovedrunden gruppe II: Norge – Polen fra Bratislava. Begge lagene gikk til hovedrunden med null poeng. Nå gjelder det å få en flying start for Christian O’Sullivan og de norske gutta. – Det blir tøffere nå, innrømmer den ferske lagkapteinen. (TV 3)

20.45: Fotball, engelsk ligacup, semifinale 2. kamp: Arsenal – Liverpool fra Emirates Stadium i London. Med 0–0 fra Anfield i forrige uke har en eventuelt korona-friskmeldt Martin Ødegaard og Arsenal en storslått sjanse til å skaffe seg billett til en Wembley-finale. Arsenal-sjef Mikel Arteta var stum som en østers om disponible spillere og laguttak i går. (Vsport 1)

21.30: Golf, The American Express (7,6 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første dag fra La Quinta, California uten norske deltakere. (Eurosport N)

00.57: Tennis, Australian Open (utendørs hardcourt – 75 mill. aus. dollar) fra Melbourne, start femte spilledag. Sendingen pågår hele natten. (Eurosport N)

01.00: Ishockey, NHL: Boston Bruins – Washington Capitals fra TD Garden. (Vsport 2)

02.00: Ishockey, NHL: Nashville Predators – Winnipeg Jets fra Bridgestone Arena. (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – Montréal Canadiens fra T-Mobile Arena. (Vsport 2)

