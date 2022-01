Nye utsettelser i eliteserien i ishockey

Ringerike Panthers har smitte og sykdom i troppen og har fått utsatt sitt møte med Manglerud Star, melder Norges Ishockeyforbund torsdag. Kampen er flyttet til 8. februar.

Det er den andre kampen Manglerud Star får utsatt på kort tid. Heller ikke kampen mot Vålerenga, som skulle vært spilt torsdag kveld, blir gjennomført som planlagt. Smitte i Vålerenga er årsaken.

Torsdag kom også bekreftelsen på at lørdagens Oslo-derby mellom Vålerenga og Grüner må utsettes på ubestemt tid.

En rekke kamper i eliteserien i ishockey er skjøvet på den siste tiden. Vålerenga-trener Espen «Shampo» Knutsen tok i et intervju med VG torsdag til orde for at kampene som er utsatt må avlyses. Han mener kampbelastningen på spillerne blir for stor.

Torsdag kveld spilles Stavanger – Sparta og Grüner – Frisk Asker som planlagt.