Norsk utklassing og EM-rekord mot Polen: – Endelig kom ketsjupeffekten

42 scoringer er ny rekord i et EM-sluttspill.

– Det var fantastisk angrepsspill i dag. Vi har sett det på trening, og endelig kom ketsjupeffekten i kamp. Det ble gjort gode vurderinger, ballen fikk gå, og vi kom til gode muligheter. Vi spilte på oss selvtillit i dag, det er ikke tvil om det, sa landslagssjef Christian Berge til TV3.

På stillingen 8-6 til Norge sendte polakkene inn sitt tyngste skyts. Linjespilleren Kamil Syprzak veier 127 kilo fordelt på 207 centimeter. Men det hjalp ikke så mye med en bamse på banen i angrep. Norge løp fra polakkene gang på gang og gikk opp til 10-6 og 14-9.

Det grepet klarte ikke Polen å riste seg løs fra. I stedet kastet spillerne bort en rekke baller som ga «enkle» norske scoringer. Ved pause sto det 21-15.

Norge hadde 75 i uttellingsprosent (Polen 52) i 1. omgang og vant keeperkampen (29-17 i prosent) selv om ingen av målvaktene storspilte.

[ Selvkritisk O’Sullivan – håper tøff EM-motstand skal gi formtopp ]

Fin håndball

Sander Sagosen scoret åtte spillemål på ni forsøk før pause.

– Dette var artig. Vi gikk utpå med en helt annen tenning og intensitet, og vi spilte riktig fin håndball. Kontrafasen satt som i gamle dager, sa Sagosen etter å ha scoret ni mål og blitt kåret til banens beste.

Kantspillerne fra Aalborg, Sebastian Barthold og Kristian Bjørnsen, hadde også en morsom kveld med mange mål. Barthold ble norsk toppscorer med ti mål. Barthold stoppet på åtte.

Tendensen fortsatte i andreomgangen, og etter hvert ga Polen mer eller mindre opp.

Slapp for mange

– Det kjentes veldig bra. Det slapp litt for veldig mange, og vi fikk spille akkurat slik håndball vi ønsker. Vi sto hardt og godt i forsvar og fikk løpt på polakkene, sa lagkaptein Christian O’Sullivan til TV3.

Etter at alle lag har spilt to kamper, er Spania alene på topp med fire poeng. Norge, Sverige, Russland og Tyskland har to, mens Polen står på null.

De to beste går videre til semifinale, men det gjenstår tre kamper for alle lag før de plassene deles ut. Norge møtte høyst sannsynlig den klart enkleste motstanderen først i hovedrunden.

Fredag venter koronaherjede Tyskland. Tyskerne var uten sjanser mot tittelforsvarer Spania (23-29-tap) torsdag, men sparte litt på kreftene mot slutten.

– Vi må opp enda et hakk før den kampen, selv om det er litt kaos hos tyskerne, sa Sagosen til TV3.

[ Når spiller Norge? Her er fullt program for EM i håndball 2022 ]

Risiko

Torsdag haglet det inn meldinger om nye EM-spillere med positiv koronatest. Det nærmer seg 70 mann siden mesterskapet startet torsdag forrige uke.

Hittil har Norge sluppet helt unna smitte som et av svært få lag.

I den norske gruppen foregår den aller største kampen innenfor spillerhotellet rett i nærheten av EM-hallen. Der kjemper alle seks lag for å unngå eller begrense sykdomstilfeller.

Hittil har Norge klart det i særklasse best.

[ Nærmere 90 koronatilfeller i håndball-EM – nye negative testsvar for Norge ]

---

Kampfakta:

Håndball-EM menn torsdag, hovedrunden gruppe II i Bratislava, Slovakia:

Polen – Norge 31-42 (15-21)

Zimny stadion Ondrej Nepela, 1682 tilskuere

Norge: Torbjørn Bergerud, Kristian Sæverås – Vetle Eck Aga, Sander Sagosen 9, Sebastian Barthold 10, Sander Andreassen Øverjordet, Petter Øverby 1, Erik Thorsteinsen Toft 3, Kent Robin Tønnesen 3, Kristian Bjørnsen 8, Magnus Gullerud 1, Christian O’Sullivan 2, Harald Reinkind 1, Thomas Alfred Solstad 1, Kevin Maagerø Gulliksen 3, Alexander Blonz.

Toppscorer Polen: Arkadiusz Moryto 10.

Dommere: Arthur Brunner/Morad Salah, Sveits.

Utvisninger: Polen3 x 2 min., Norge 6 x 2 min.

Norge møter Tyskland fredag.

---