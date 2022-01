Lynrask Bø med 2.-plass i skiskytterthriller i Anterselva

Russiske Anton Babikov fylte fire hus og vant med 9,4 sekunder foran Bø.

Tarjei Bø var feilfri på de tre første skytingene under 20-kilometeren og gikk som en vind i sporet. 33-åringen pådro seg derimot to bom på siste standplass. Russiske Anton Babikov skjøt feilfritt, men holdt på å rote bort seiren i løypa. 30-åringen gikk inn kun 9,4 sekunder foran Bø.

- Det var en kjempegod dag, på alle måter. Fantastisk form, god i løypa og god skytting til det siste skuddet. Jeg var veldig fornøyd til siste skyting, da ble det vanskelig, sa Tarjei Bø til NRK.

Sammenlagtseier

2.-plassen sikret derimot 33-åringen sammenlagtseieren i normaldistansecupen. Det er første gang Bø vinner denne.

Johannes Thingnes Bø ble nest beste norske på 4.-plass, etterfulgt av Sturla Holm Lægreid på 5.-plass. Lillebror Bø har slitt med formen denne sesongen, men var veldig fornøyd med løpet etter målgang og kalte det en "kjempeopptur".

Raskest

Thingnes Bø gikk best av alle i sporet.

- Jeg følte meg veldig bra og følte at jeg klarte å restituere bra underveis i løpet. Det har jeg ikke følt før i år. Jeg er veldig lettet og veldig sliten, men jeg tror dette er starten på noe bra, sa Thingnes Bø til NRK.

Oppturen kommer i det nest siste individuelle løp før avreisen til OL i Beijing.

- Et ganske bra løp, egentlig. Jeg prøvde å holde igjen litt da jeg fikk vite at jeg ledet. Det ble en litt for hard åpning kanskje. På skive 30 stilte jeg meg opp ganske dårlig, og det var nok der jeg tapte rennet, sa han.

Vetle Sjåstad Christiansen skjøt fire bom, og havnet på 13.-plass. Verdenscupleder Quentin Fillon Maillet fikk hele fem bom og havnet på 20.-plass.