Andy Murray røk ut av Australian Open

Murray var favoritt før oppgjøret, men hadde lite å stille opp med mot japaneren Taro Daniel torsdag. Skotten er rangert som den 113. beste spilleren i verden, mens Daniel er rangert som nummer 120.

Japaneren vant de to første settene, før skotten gjorde et lite comeback i tredje sett. Men 28-årige Daniel ble for sterk, snudde kampen og vant til slutt 6-4, 6-4, 6-4 i sett etter to timer og 49 minutters spill.

Murray kom inn i Australian Open ved wildcard, og har i flere sesonger slit med mange skader. 34-åringen har tidligere spilt fem finaler i turneringen uten å vinne noen av dem.

Australian Open (hardcourt, 75 mill. aus. dollar) i Melbourne torsdag, årets første Grand Slam-turnering, 2. runde (kamper med seedede spillere):

Menn:

Stefanos Tsitsipas (4), Hellas – Sebastian Baez, Argentina 7-6 (7-1), 6-7 (5-7), 6-3, 6-4, Andrej Rublev (5), Russland – Ricardas Berankis, Litauen 6-4, 6-2, 6-0, Felix Auger-Aliassime (9), Canada – Alejandro Davidovich, Spania 7-6 (7-4), 6-7 (4-7), 7-6 (7-5), 7-6 (7-4), Christopher O’Connell, Australia – Diego Schwartzman (13), Argentina 7-6 (8-6), 6-4, 6-4, Roberto Bautista-Agut (15), Spania – Philipp Kohlschreiber, Tyskland 6-1, 6-0, 6-3, Taylor Fritz (20), USA – Frances Tiafoe, USA 6-4, 6-3, 7-6 (7-5), Daniel Evans (24), Storbritannia – Arthur Rinderknech, Frankrike walkover (Rinderknech trakk seg), Benoît Paire, Frankrike – Grigor Dimitrov (26), Bulgaria 6-4, 6-4, 6-7 (4-7), 7-6 (7-2), Marin Cilic (27), Kroatia – Norbert Gombos, Slovakia 6-2, 6-3, 3-6, 7-6 (8-6), Alex de Minaur (32), Australia – Kamil Majchrzak, Polen 6-4, 6-4, 6-2.

Kvinner:

Aryna Sabalenka (2), Hviterussland – Wang Xinyu, Kina 1-6, 6-4, 6-2, Alize Cornet, Frankrike – Garbine Muguruza (3), Clara Tauson, Danmark – Anett Kontaveit (6), Estland 6-2, 6-4, Spania 6-3, 6-3, Iga Swiatek (7), Polen – Rebecca Peterson, Sverige 6-2, 6-2, Anastasia Pavljutsjenkova (10), Russland – Samantha Stosur (AUS) 6-2, 6-2, Zhang Shuai – Jelena Rybakina (12), Kasakhstan 6-4, 1-0 (Rybakina trakk seg), Elise Mertens (19), Belgia – Irina Begu, Romania 6-3, 6-2, Daria Kasatkina (25), Russland – Magda Linette, Polen 6-2, 6-3, Danielle Collins (27), USA – Ana Konjuh, Kroatia 6-4, 6-3, Tamara Zidansek (29), Slovenia – Heather Watson, Storbritannia 7-6 (7-4), 6-4, Marketa Vondrousova (31), Tsjekkia – Liudmila Samsonova, Russland 6-2, 7-5.

Double, kvinner (med norsk spiller):

1. runde: Ulrikke Eikeri/Alisona Bolsova, Norge/Spania – Elixane Lechemia/Ingrid Neel, Frankrike/USA 6-4, 3-6, 6-2.