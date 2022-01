Han bidro, som eneste målvakt, med viktige redninger i 30-23-seieren over Polen. Den gjør at tyskerne starter hovedrunden med to poeng.

Bitter var på ferie og slappet av da det pep i mobiltelefonen mandag. Fire EM-uttatte keepere var blitt virussmittet. Det var full krise. Bitter kom seg av gårde og rakk bare så vidt å hilse på lagkameratene før avkast tirsdag.

Norge møter Tyskland fredag.

Bitter la opp som landslagsspiller etter OL sist sommer. – Men jeg lovte treneren at han kunne ringe om det dukket opp store problemer. Det gjorde det, sa Bitter til dansk TV2.

Han debuterte for Tyskland i 2002.

Norge møter Polen i neste kamp torsdag.