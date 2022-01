Sport på TV onsdag, time for time

05.00 – 14.00: Tennis, Australian Open (utendørs hardcourt – 75 mill. AUS dollar) fra Melbourne. Årets første Grand Slam-turnering for kvinner og menn, med singlekamper (2. runde) og doublekamper (1. runde). De siste singlekampene for kvinner (WTA) starter ca klokka 09.00 og den mest interessante er kanskje oppgjøret Madison Brengle (USA) – Naomi Osaka (Japan). Formiddagens siste singlekamp for menn (ATP) starter etter planen ca 10.30 og går mellom Alexander Zverev (Tyskland) og John Millman (Australia). (Eurosport N)

09.25: Paraidrett, VM snøsport i Lillehammer: Alpint menn, storslalåm 1. omgang fra Hafjell. Ny medaljesjanse for Jesper Saltvik Pedersen, som står med én gull (utfor) og to sølv (super-G og superkombinasjon) hittil. (NRK 1)

13.10: Paraidrett, VM snøsport i Lillehammer: Alpint menn, storslalåm 2. omgang. (NRK 1)

18.00: Ishockey, svensk eliteserie kvinner (SDHL): Leksand – Linköping fra Tegera Arena. (SVT2)

18.30: Fotball, tysk cup menn – DFB-pokal, åttedelsfinale: RB Leipzig – Hansa Rostock fra Red Bull Arena. Leipzig har avgitt to spillere til Afrika-mesterskapet og har i tillegg flere skadd. Blant dem den svenske playmakeren Emil Forsberg. De klarer likevel å håndtere Hansa Rostock, som er dumpekandidat i 2. Bundesliga? (Vsport +)

19.00: Fotball, spansk La Liga menn, 21. runde: Celta Vigo – Osasuna fra Estadio de Balaídos. (TV 2 Sport 2, TV 2 Sport Premium 2)

20.00: Fotball, Afrika-mesterskapet menn i Kamerun, 3. runde gruppe D: Egypt – Sudan fra Stade Ahmadou Ahidjo i Yaoundé. Egypt og Mohamed Salah tapte sin åpningskamp mot Nigeria (0–1) og selv om de går videre med uavgjort bør de helst vinne mot en motstander som står uten seier på sine 13 siste landskamper. Dessuten bør den sjudobbelte afrikanske mester putte på noen scoringer. I et særdeles målfattig mesterskap skiller de seg ikke ut. 1–1 i målforskjell på to kamper ligner i hvert fall ikke mestertakter? (Vsport 3)

20.30: Fotball, engelsk Premier League menn, fra 17. runde: Leicester City – Tottenham fra King Power Stadium. Første ligakamp på tre uker for hjemmelaget. Da slo de Liverpool (1–0), men nå har de avgitt fire spillere til afrikanske landslag. Blant dem superspissen Kelechi Iheanacho (Nigeria). Da er det ikke så bra at veteranen Jamie Vardy (35) fortsatt er skadd. Tottenham kommer i sesongens beste form så langt, med åtte strake ligakamper uten tap, men må unnvære en skadd Heung-Min Son. (TV 2 Sport 1)

20.45: Fotball, tysk cup menn – DFB-pokal, åttedelsfinaler: TSG Hoffenheim – Freiburg fra PreZero Arena i Sinsheim (Vsport 2), Hertha Berlin – Union Berlin fra Olympiastadion. Tett hovedstadsderby, det forrige vant Union hjemme (2–0) i Bundesliga i november. (Vsport 1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League menn, fra 17. runde: Brentford – Manchester United fra Brentford Community Stadium. United trenger desperat en seier for å beholde håpet om en topp fire-plassering. Da er det oppløftende at trioen Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford og Paul Pogba i hvert fall er tilbake i trening. Kristoffer Ajer er også tilbake i spill for Brentford, men laget hans har svært tvilsom form og har rutsjet til en 14.-plass i PL med fire tap på de fem siste. (TV 2 Sport Premium)

21.30: Fotball, spansk La Liga menn, 21. runde: Valencia – Sevilla fra Estadio de Mestalla. Valencia midt på tabellen, Sevilla toer bak Real Madrid. (TV 2 Sport 2)

00.57: Tennis, Australian Open fra Melbourne, start på fjerde spilledag. (Eurosport N)

01.00: Ishockey, NHL: New Jersey Devils – Arizona Coyotes fra Prudential Center. (Vsport 2)

01.30: Ishockey, NHL: New York Rangers – Toronto Maple Leafs fra Madison Square Garden. (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL: Anaheim Ducks – Colorado Avalanche fra Honda Center. (Vsport 2)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen