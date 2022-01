Kulturministeren om Eggens bortgang: Viste at det umulige er mulig

Eggen døde med familien rundt seg natt til onsdag. Rosenborg bekrefter trenerlegendens bortgang.

– Trist å få beskjeden om at Nils Arne Eggen er død. Få mennesker har betydd mer for norsk idrett enn ham, og få mennesker har vist så mange at det umulige er mulig, sier kulturminister Anette Trettebergstuen til NTB.

Kunne blitt minister

Nils Arne Eggens kunnskaper og engasjement strakte seg samtidig langt utenfor fotballen. Høsten 1996 fikk han tilbud om å bli kultur- og idrettsminister i Thorbjørn Jaglands regjering.

– Eggen var en ekte sosialdemokrat: Han var i hele sin karriere opptatt av det å være en lagspiller, og at et lag blir best når de spiller hverandre gode, sier Trettebergstuen.

Hun mener fotballprofilen etterlater seg en viktig arv.

Melby: - En del av min oppvekst

– Igjen etter Eggen står store prestasjoner, fantastiske øyeblikk og ikke minst et tankegods som vi alle kan lære av, og som vi alltid vil ha med oss. Mine varmeste tanker og kondolanser går til venner og familie, sier statsråden.

Venstre-leder Guri Melby minnes også Eggen. Hun er oppvokst som sambygding med den avdøde RBK-legenden.

– For meg har Nils Arne vært en viktig del av min oppvekst og min inspirasjon som leder. Han er sambygding av meg fra Orkdal, og var med å gi oss opplevelser og en sterk stolthet med det han oppnådde som trener i Rosenborg, sier den tidligere statsråden til NTB.

– Det å stå på en bruskasse på store stå og se Rosenborg bli Norges klart beste lag under hans lederskap, var stort for en fotballspillende trønder, og det ga oss en tro på at det var mulig å lykkes utenfor heimbygda, tilføyer hun.