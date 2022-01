Fotballtreneren Nils Arne Eggen er død

Av NTB-Espen Hartvig

Ingen vil glemme bildene av Eggen på gullstol – båret rundt av Rosenborg-spillerne. Med haugevis av trøndere på laget sjokkerte RBK Europas fremste fotballelite. Ingen var for stor når Eggens godfotteori ble omsatt i praksis.

Gutten fra Orkdal hadde en solid spillerkarriere i bunn, selv om den ofte blir glemt når trenergiganten omtales. Han ble seriemester både med Rosenborg og Vålerenga. Hele 29 A-landskamper i en tid der det ble spilt langt færre kamper enn i vår tid, vitner også om en forsvarsspiller som aldri må glemmes for sine bragder på gresset.

Men det er den tidvis hissige, engasjerte, frittalende og kjederøykende Nils Arne Eggen de fleste vil huske. Det eventyret Eggen skapte med de magiske Champions League-kveldene på Lerkendal er uforglemmelige.

Lekte med Dortmund

Og glem aldri to av de største prestasjonene i norsk klubbfotball, borteseirene mot Borussia Dortmund (3-0) og Milan (2-1). For noen er tremålsseieren på Westfalen stadion i Dortmund størst, for andre miraklet på San Siro.

Ingen vil glemme 4. desember 1996. Rosenborg slår ut selveste AC Milan i italienernes egen lekegrind. Vegard Heggem steg til værs over både Paolo Maldini og Sebastiano Rossi, nådde ballen først og headet inn den legendariske 2-1-scoringen som sjokkerte Silvio Berlusconi og hele det fotballgale Italia. I kommentatorboksen tok legendariske Knut Th. Gleditsch og Eggens sønn Knut Torbjørn helt av. TV3-seerne trodde heller ikke det de så der et lag med trøndersk talent hadde slått ut en av de mestvinnende klubbene i internasjonal fotball.

Seier over Real

I 1998 vant Real Madrid Champions League, men på veien tapte de 0-2 på Lerkendal. Real Madrid-stjernene taklet ikke møtet med norsk vinter. Roar Strand headet inn 1-0, mens Harald Martin Brattbakk doblet ledelsen på en kveld som går inn i historien som en av de beste i RBK-historien.

Den kanskje aller største bortetriumfen kom i oktober 1999. Eggen var tilbake etter hvileåret og fikk se et lekent RBK spille ut Dortmund. Jan Derek Sørensen scoret to ganger, Fredrik Winsnes det siste i en kamp der Rosenborg burde scoret flere mål. Det forteller litt om hvor langt du kunne nå med den offensive godfotteorien til Eggen.

---

Fakta om Nils Arne Eggen:

* Født i Orkdal i daværende Sør-Trøndelag 17. september 1941.

* Utdannet ved Norges idrettshøgskole.

* Karriere som spiller: Fotballspiller i Rosenborg (to perioder) og Vålerenga. Seriemester med begge klubbene, cupmester med RBK. Fikk 29 A-landskamper for Norge.

* Karriere som trener: Mangeårig trener i Rosenborg (seks perioder). Ledet trønderne til 14 seriemesterskap og en rekke cuptitler. I 1987 ledet han Moss til sensasjonelt seriegull. Han trente også Norges U21-landslag i to perioder. Trente det norske landslaget fra 1974 til 1977.

* Ble tildelt en rekke hederspriser: Olavstatuetten, Sør-Trøndelag fylkes kulturpris, Kniksenprisen for årets trener, Årets Kniksen, Kniksens hederspris, Idrettgallaens hederspris og Norsk Fotballtrenerforenings hederstegn med diplom. Eggen ble i 2005 utnevnt til ridder av St. Olavs Orden.

---