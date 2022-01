Sport på TV tirsdag, time for time

05.00: Tennis, Australian Open (utendørs hardcourt – 75 mill. AUS dollar) fra Melbourne. Årets første Grand Slam-turnering for kvinner og menn, første runde. Kampen mellom Casper Ruud og Alex Molcan (Slovakia) starter ca kl. 05.00. Casper Ruud (23) er åttende-seedet i turneringen og møter 24-årige Molcan, som er nummer 74 på ATP-rankingen. Målet til Ruud er å gjøre det bedre enn i fjor, da han kom til fjerde runde i Australian Open. (Eurosport N)

08.55: Paraidrett, VM i snøsport fra Lillehammer: Langrenn, 18 km menn sittende og 15 km kvinner sittende. (NRK 1)

09.00: Tennis, Australian Open fra Melbourne. (Eurosport N)

11.00: Tennis, Australian Open fra Melbourne. (Eurosport N)

11.15: Paraidrett, VM i snøsport fra Lillehammer: Langrenn, 20 km menn synshemmede, 20 km menn stående. (NRK 1)

13.40: Paraidrett, VM i snøsport fra Lillehammer: Langrenn, 15 km kvinner synshemmede og 15 km kvinner stående. (NRK 1)

13.55: Sjakk, Tata Steel 2022 fra Wijk aan Zee, Nederland. Fjerde dag med Magnus Carlsen mot Jorden van Foreest, Nederland. 22-åringen fra Groningen er rangert som Nederlands nest beste spiller bak stormester Anesh Giri. (TV 2 Sport 2)

17.00: Fotball, Afrika-mesterskapet (AFCON) menn i Kamerun, 3. runde gruppe B: Malawi – Senegal fra Stade Kouekong i Bafoussam. Sadio Mané og Senegal er så å si klare, men spiller for gruppeseier. (Vsport 1)

18.00: Håndball, EM-sluttspillet menn, 3. runde gruppe D: Polen – Tyskland fra Bratislava. Gruppefinale der begge står med to seire og er klare for hovedrunden. Nå venter en tøff kamp for å få med seg to viktige poeng videre. (TV 3)

18.30: Håndball, svensk cupfinale kvinner, 2. kamp: Skara HF – Skuru fra Skövde Arena. Skuru vant 32–26 i den første. (SVT 2)

18.30: Fotball, tysk cup menn – DFB-pokal, åttedelsfinale: FC Köln – Hamburger SV fra Rhein Energie Stadion. (Vsport +)

18.45: Hopp, NM stor bakke fra Holmenkollen, 1. omgang menn. (NRK 2)

18.55: Ishockey, Eliteserien menn, 34. runde: Storhamar – Stjernen fra CC Arena. Stjernen har grep om annenplassen bak Oilers, men sjokktapte på straffeslag hjemme for M/S lørdag. Storhamar har falt til nest siste sluttspillplass, men slo Grüner i forlengning sist. (TV 2 Sport 1)

20.00: Fotball, Afrika-mesterskapet menn, 3. runde gruppe C: Gabon – Marokko fra Stade Ahmadou Ahidjo i Yaoundé. Gruppefinale der Marokko går videre, mens Gabon trenger ett poeng. Gabons kaptein Pierre-Emerick Aubameyang har fått hjertetrøbbel etter sin koronasykdom. Han ble i går sendt hjem til Arsenal for videre oppfølging uten å ha fått spille i dette mesterskapet. (Vsport 2)

20.00: Hopp, NM stor bakke fra Holmenkollen. 1. omgang kvinner, finaleomgang menn og kvinner. Eirin Maria Kvandal og Anders Ladehaug ble norgesmestere i storbakken i Trondheim i fjor. (NRK 1)

20.30: Sjakk, Tata Steel 2022 fra Wijk aan Zee, Nederland. (TV 2 Sport 2)

20.30: Håndball, EM-sluttspillet menn, 3. runde gruppe B: Nederland – Portugal fra Budapest. (TV 3)

NB UTSATT! 20.30: Fotball, engelsk Premier League menn, fra 17. runde: Burnley – Watford fra Turf Moor. (TV 2 Sport Premium 2)

20.45: Fotball, tysk cup menn – DFB-pokal, åttedelsfinale: St. Pauli – Borussia Dortmund fra Millerntor Stadion i Hamburg. Dortmund og Erling Braut Haaland herjet med Freiburg (5–1) i ligaen fredag, men skal kanskje passe seg her? St. Pauli er topplag i 2. Bundesliga og cup er cup? (Vsport 1)

20.45: Fotball, skotsk Premier League, 21. runde: Aberdeen – Rangers fra Pittodrie Stadium. Kan Rangers snuble oppe i nordøst? De har bare tapt én gang på de første 20 rundene og er ligaleder seks poeng foran Celtic. (Vsport 3)

21.00: Fotball, engelsk Premier League menn, 24. runde: Brighton & Hove Albion – Chelsea fra Amex Stadium. Framskutt kamp der Chelsea trenger poeng for å utfordre Liverpool om annenplassen. Statistikken sier at de får det – Brighton har aldri slått Chelsea i Premier League på ni forsøk (3U, 6T). (TV 2 Sport Premium)

00.57: Tennis, Australian Open fra Melbourne. (Eursosport N)

01.00: Ishockey, NHL: Washington Capitals – Winnipeg Jets fra Capital One Arena (Vsport 1), Boston Bruins – Carolina Hurricanes fra TD Garden. (Vsport 2)

04.30: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Tampa Bay Lightning fra Crypto.com Arena. (Vsport 1)

