Medvedev videre i Melbourne

Tennisstjernen er seedet som nummer to i turneringen bak Novak Djokovic som ikke fikk delta fordi han ble fratatt visumet sitt.

Mot Laaksonen (91 i verden) ble det enkel match med 6-1, 6-4, 7-6 (7-3). Med Djokovic ute av bildet og Roger Federer utilgjengelig på grunn av skade har tablået åpnet seg opp for Rafael Nadal og Medvedev.

Veteranen Nadal jakter på sin 21. Grand Slam-tittel, mens Medvedev vil ha revansje for finaletapet for Djokovic i Australian Open i fjor.

– Jeg liker å spille her. Jeg liker hardcourt, og jeg ønsker å gjøre det bedre enn jeg gjorde det i fjor, sa Medvedev.

[ Casper Ruud måtte trekke seg ]

Russeren vant sin første Grand Slam-tittel i fjorårets US Open. Det var for øvrig på trening med Medvedev at Ruud skadet ankelen sin og måtte melde forfall før den første runden.

Også russiske Andrej Rublev (seedet som nummer fem) vant tirsdag. Han slo italienske Gianluca Mager i strake sett (6-3, 6-2, 6-2).