Toska: – Må respektere at det er forskjellige reaksjoner

Tilbakemeldingene har vært mange etter at TV 2 valgte å benytte seg av den ransdømte kjendisen. For mange er avgjørelsen kontroversiell. Ledende presseeksperter mener den er problematisk.

– Jeg har jo lest i media. Jeg må bare respektere at det er forskjellige reaksjoner. Det var sjakkmiljøet i Bergen som hadde nevnt meg da TV 2 var på jakt etter noen som kunne være gjest. Jeg er ikke ekspert, men gjest, sier Toska til BA.

Toska er bosatt i Bergen og spiller selv sjakk. Presseoppmøtet var betydelig da han ankom TV 2s lokaler i Medielandsbyen i Bergen.

– Jeg har jo bare fulgt med på alle sjakksendingene som har vært fra 2013. Det er kjekt å følge med, og jeg spiller litt selv.

Spent

TV 2 har brukt ett år på å bestemme seg for å bruke Toska i sine studiosendinger fra Wijk an Zee-turneringen, der Magnus Carlsen er én av deltakerne.

– Jeg er litt spent. Jeg har jo sett på disse sendingene siden det begynte. Jeg spiller en del sjakk. Jeg er ikke kjempegod, så jeg er ikke noen sjakkekspert. Jeg tror ikke det er den rollen jeg er tiltenkt. Jeg er gjest med over gjennomsnittet sjakkinteresse, sier Toska til VG.

[ Kommentar: TV2-bukken og sjakksirkuset ]

Respekt

Toska sier videre at han ikke var forberedt på at hans deltakelse skulle skape så stor oppmerksomhet.

– Jeg var ikke forberedt på at det skulle bli så mye debatt. Jeg må bare respektere at det er forskjellige meninger der ute, jeg må gjøre mitt beste og det er bare to dager, sier Toska, som skal delta i sendingene mandag og tirsdag.

Toska ble ansett for å være hovedmannen bak Nokas-ranet i Stavanger i 2004. Politimannen Arne Sigve Klungland ble drept under ranet. Toska ble sømt til 20 års ubetinget fengsel for ranet og ble løslatt i 2018 etter 13 års soning.