Statsministeren holder døren åpen for Djokovic-retur neste år

Det sa Scott Morrison til radiostasjonen 2GB mandag. Det er vanlig at man utestenges fra landet i tre år når et visum blir inndratt.

I henhold til immigrasjonsloven kan ikke Djokovic få et nytt visum i løpet av de tre neste årene med mindre Australias immigrasjonsminister aksepterer tungtveiende grunner til det.

– Jeg kommer ikke til å forhåndsbehandle noe av det, eller si noe som ikke vil gjøre det mulig for ministeren å ta de forskjellige avgjørelsene han må ta, sa Morrison.

– En mulighet

– Det går over en treårsperiode, men det er en mulighet for å komme tilbake under de rette omstendighetene, la statsministeren til.

Djokovic landet i Dubai natt til mandag og har reist videre til Serbia. Verdenseneren landet i Australia 6. januar, og da startet halvannen uke med en juridisk kamp for å bli værende for å spille turneringen.

Djokovic er tittelforsvarer i Australian Open, som startet mandag. Serberen fikk imidlertid håpet om deltakelse i årets turnering slukket da en australsk domstol bekreftet serberens visumnekt søndag, og han forlot landet med fly noen timer senere.

Ikke vaksinert

34-åringen opplyste søndag at han vil bruke den nærmeste framtid til å få ro.

– Jeg liker ikke at fokuset de siste ukene har vært på meg. Jeg håper vi alle kan fokusere på spillet og turneringen, som jeg elsker, sa Djokovic i en uttalelse før sin hjemreise.

Djokovic er ikke vaksinert, men dro til Australia etter å ha fått det han mente var et medisinsk unntak fra vaksinekravet. Australske myndigheter hevder på sin side at han inspirerer til vaksinemotstand og derfor måtte kastes ut.

Djokovic testet positivt på covid-19 den 16. desember i fjor. Han innrømmer å ha gjort en «feilvurdering» da han stilte opp til intervju med en fransk journalist mens han var koronasmittet.