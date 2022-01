Start-spiller bidro til fotballsjokk – Algerie risikerer tidlig hjemreise

Esteban Obiangs vinnermål etter hjørnespark i det 70. minutt brøt Algeries lange ubeseirede kamprekke i turneringskamper. Laget hadde spilt 35 kamper siden forrige nederlag, som var 1-2 mot Tunisia i 2017.

Med Manchester City-stjernen Riyad Mahrez som kaptein mønstrer Algerie nesten samme lag som vant afrikamesterskapet i 2019. Ekvatorial-Guinea er på sin side nummer 114 på Fifa-rankingen og har 27 andre afrikanske land foran seg på lista.

– Oscar Wilde sa at den som sikter mot månen ofte havner blant stjernene. Vi ville sette verdensrekord (for lengste ubeseirede rekke), men vi greide det ikke, sa Algeries landslagssjef Djamel Belmadi.

– Rekken vår er likevel der oppe blant Italias, Argentinas og Tysklands. Alle snakket om det, men nå må vi konsentrere oss om å ta oss videre.

Gråt

Mot spillets gang hadde Ekvatorial-Guinea de beste sjansene i første omgang. Oscar Siafa tvang Rais M'Bolhi til en god redning, mens Iban Salvador skjør rett utenfor.

Obiang, som til daglig spiller for Fuenlabrada på nivå to i Spania, scoret etter at Josete Miranda flikket et hjørnespark videre.

Algerie hadde ballen i mål to ganger, men begge ganger ble det annullert for offside. Ved sluttsignalet var det gråtende Algerie-tilhengere på tribunene i Douala.

Stolte

Ndong er en av en liten håndfull spillere i turneringen med norsk klubbadresse. Han spilte hele kampen i Ekvatorial-Guineas bakre firer og pådro seg et gult kort i kampen for poengene.

– Vi er svært stolte over å ha slått Afrikas beste lag, sa landslagssjef Juan Micha.

Algeries tap betyr at laget må slå Elfenbenskysten i siste gruppekamp for å unngå tidlig hjemreise fra sluttspillet.

Med sine tre første poeng er Ekvatorial-Guinea på 2.-plass i sin gruppe med gode muligheter til å ta seg videre. Trolig er ett poeng mot Sierra Leone i siste runde nok. Sierra Leone har spilt uavgjort i sine to første kamper.

Afrikamesterskapet fotball menn i Kamerun søndag, gruppespillet 2. runde:

Gruppe E (i Douala):

Elfenbenskysten – Sierra Leone 2-2, Algerie – Ekvatorial-Guinea 0-1.

Gruppe F (i Limbe):

Gambia – Mali 1-1, Tunisia – Mauritania 4-0.

De to beste i hver gruppe og fire beste treere (av seks) til åttedelsfinaler.