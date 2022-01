Bergerud klarert for kveldens EM-kamp i håndball

Det bekreftet landslagssjef Christian Berge på et mediemøte i Slovakia.

Simen Holand Pettersen forsvinner ut av troppen. Inn kommer Sander Andreassen Øverjordet.

[ Når spiller Norge? Her er hele EM-programmet ]

Norge er storfavoritt mot Litauen. De to beste lagene i puljen går til hovedrunden. Russland ligger best an til å vinne gruppen og ta med seg to poeng inn til neste fase av EM.

Det mest sannsynlige er at Norge slår følge, men starter hovedrunden uten poeng. Bakgrunnen for det er 22-23-tapet mot russerne for to dager siden.

Russland møter Slovakia i kveld før Norges kamp.