Tredje generasjon Iversen med proffkontrakt i Vålerenga

– Siden jeg begynte å spille for Vålerenga i 2017 har det egentlig bare gått oppover med min utvikling som fotballspiller. Da jeg ble tatt opp på A-laget i fjor var det en drøm som gikk i oppfyllelse, og det er veldig stort for meg og min familie at jeg får signere med klubben, sier hun til klubbens nettsted.

Bestefar Odd Iversen spilte for Vålerenga på siste halvdel av 1970-tallet og skaffet seg legendestatus i klubben. Det gjorde også hennes onkel Steffen. Han var sentral på laget som tok seriesølv i 2004 og -gull i 2005.

– Det er jo litt gøy å følge familiens fotspor, men jeg føler absolutt ikke noe press. Jeg har vært litt lei av å bli sammenlignet med dem noen ganger, men her i klubben får jeg lov til å være meg, sier Emma.

