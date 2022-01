Sagosens dom etter «historisk» EM-kollaps: – Kan skrotes i søpla

Russland vant 23-22 (14-12) i EM. Norge scoret bare på 52 prosent av sine skudd. Totalt var uttellingsprosenten (alle angrep inkludert) nede i skralle 43.

– Er dette den svakeste angrepskampen av Norge siden gjennombruddet i 2016?

– Ja, sier lagkaptein Christian O'Sullivan.

– Ja, sier Harald Reinkind.

– Ja, sier Sander Sagosen.

Tapet for Russland gjør at Norge sannsynligvis starter hovedrunden (første kamp torsdag) på null poeng. Russerne har alle muligheter til å ta med seg to poeng videre fra gruppespillet.

Norge møter svake Litauen mandag etter at Russland og Slovakia har gjort opp tidligere samme dag. Svært mye skal til for at ikke Russland og Norge tar de to første plassene.

– Vi kan ta med oss at keeper Kristian Sæverås klarte seg bra og at vi sto bra bakover fra denne kampen, men resten kan skrotes i søpla, sier Sagosen.

Han hadde en landskamp for glemmeboka med fire mål på elleve skudd.

I tillegg til semifinalene skal det spilles en kamp om 5.-plassen i EM neste fredag. Det kan være Norge ender i oppgjøret spillerne ikke ønsker å delta i.

[ Norsk sjokktap mot Russland gjør EM-veien videre veldig vanskelig: – Forbannet ]