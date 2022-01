Gjerdalen vant Ski Classics-nyvinning

Ingen var i nærheten av Gjerdalens suverene tid i løpet med motbakkestaking. Nyenget ble slått med 19 sekunder, mens det var 37,1 sekunder ned til russiske Ermil Vokujev på tredjeplass.

Seieren var 38-åringens tolvte i Ski Classics-sammenheng. Gjerdalen ga seg som verdenscupløper etter 2013/14-sesongen.

Det skulle opprinnelig vært langløp over 75 kilometer lørdag, men snømangel gjorde at Reschenseerennen ikke kunne avvikles. I stedet ble det for første gang i Ski Classics holdt en tempo individuelt på 10 kilometer.

I kvinneklassen ble Magni Smedås (26) beste norske da pallen bare besto av svensker. Britta Johansson Norgren slo Ida Dahl og Lina Korsgren med henholdsvis 19,4 sekunder og 1.32 minutter.

Smedås la seg inn på femteplass og var 1.59,3 minutter bak Norgren. På plassen bak fulgte Laila Kveli, mens Anna Svendsen og Anikken Gjerde Alnæs ble nummer åtte og ni.

Det norske startfeltet i Italia ble markant redusert etter at flere løpere i Team Koteng Eidissen fikk påvist koronasmitte. Blant dem var Martin Johnsrud Sundby.