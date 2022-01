Vålerenga åpner borte mot Molde – slik spilles Eliteserien

Blant annet skal Rosenborg og nytreneren Kjetil Rekdal besøke seriemester Bodø/Glimt allerede i åpningsrunden første helgen i april.

I samme runde spilles også Molde – Vålerenga.

Nyopprykkede HamKam, Jerv og Aalesund åpner med hjemmekamper mot henholdsvis Lillestrøm, Strømsgodset og Kristiansund. Førstnevnte kamp åpner Eliteserien 2. april klokken 16.

De øvrige kampene i 1. runde er Haugesund – Sandefjord, Sarpsborg – Viking og Odd – Tromsø.

Europa-grep

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund forteller om visse tilpasninger for å få terminlisten til å gå opp. Blant annet er ingen av lagene som skal ut i europacup, satt opp mot hverandre i juli og august.

Europacuplagene får også muligheten til å framskynde to hjemmekamper i de to nevnte månedene for å gjøre belastningen lavere. Det gis også mulighet til å utsette en hjemmekamp i august på kort varsel.

– Det å legge forholdene til rette for våre klubber som skal delta i Uefa-konkurranser, har lenge vært et prioritert forhold. Å nå gruppespill i Europa-turneringer betyr svært mye for norsk fotball, sier Fisketjønn.

Cup først

Serien avsluttes 13. november, og da spilles følgende kamper:

Kristiansund – Jerv, Lillestrøm – HamKam, Strømsgodset – Bodø/Glimt, Rosenborg – Sarpsborg, Sandefjord – Haugesund, Tromsø – Aalesund, Viking – Odd, Vålerenga – Molde.

I Norge knyttes det også stor forventning til hvem som møtes på «fotballens festdag» 16. mai. Den runden ser slik ut:

Aalesund – Molde, Bodø/Glimt – Tromsø, Kristiansund – Strømsgodset, Lillestrøm – Sarpsborg, Rosenborg – Sandefjord, Odd – Haugesund, Viking – Jerv, Vålerenga – HamKam.

Den norske fotballen «tjuvstarter» sesongen med åttedelsfinaler i NM. De spilles 12. og 13. mars. Kvartfinalene spilles en uke senere.

Slik spilles Eliteserien i fotball i 2022:

1. runde (2. og 3. april):

HamKam – Lillestrøm, Molde – Vålerenga, Aalesund – Kristiansund, Haugesund – Sandefjord, Jerv – Strømsgodset, Sarpsborg – Viking, Odd – Tromsø, Bodø/Glimt – Rosenborg.

2. runde (9. og 10. april):

Lillestrøm – Jerv, Sandefjord – Bodø/Glimt, Kristiansund – Sarpsborg, Strømsgodset – Molde, Rosenborg – Odd, Tromsø – HamKam, Vålerenga – Haugesund, Viking – Aalesund.

3. runde (18. april):

Aalesund – Tromsø, HamKam – Sandefjord, Haugesund – Strømsgodset, Jerv – Kristiansund, Molde – Lillestrøm, Sarpsborg – Rosenborg, Odd – Viking, Bodø/Glimt – Vålerenga.

4. runde (23. og 24. april):

Odd – Aalesund, Strømsgodset – Sandefjord, Kristiansund – HamKam, Lillestrøm – Haugesund, Tromsø – Sarpsborg, Viking – Bodø/Glimt, Vålerenga – Jerv, Rosenborg – Molde.

5. runde (7. og 8. mai):

Molde – Viking, Sarpsborg – Odd, Bodø/Glimt – Lillestrøm, Haugesund – Kristiansund, Jerv – Tromsø, Strømsgodet – Rosenborg, Sandefjord – Vålerenga, HamKam – Aalesund.

6. runde (16. mai):

Aalesund – Molde, Bodø/Glimt – Tromsø, Kristiansund – Strømsgodset, Lillestrøm – Sarpsborg, Rosenborg – Sandefjord, Odd – Haugesund, Viking – Jerv, Vålerenga – HamKam.

7. runde (21. og 22. mai):

Sandefjord – Lillestrøm, Molde – Kristiansund, Haugesund – Bodø/Glimt, Jerv – Odd, Strømsgodset – Vålerenga, Sarpsborg – Aalesund, Tromsø – Viking, HamKam – Rosenborg.

8. runde (25. og 26. mai):

Aalesund – Jerv, Bodø/Glimt – Strømsgodset, Kristiansund – Tromsø, Odd – Sandefjord, Viking – HamKam, Lillestrøm – Vålerenga, Rosenborg – Haugesund, Sarpsborg – Molde.

9. runde (28. og 29. mai):

HamKam – Odd, Strømsgodset – Viking, Haugesund – Aalesund, Jerv – Sarpsborg, Sandefjord – Kristiansund, Tromsø – Lillestrøm, Molde – Bodø/Glimt, Vålerenga – Rosenborg.

10. runde (18. og 19. juni):

Sarpsborg – Strømsgodset, Kristiansund – Bodø/Glimt, Jerv – HamKam, Lillestrøm – Rosenborg, Odd – Molde, Tromsø – Haugesund, Viking – Sandefjord, Aalesund – Vålerenga.

11. runde (25. og 26. juni):

Haugesund – Viking, Rosenborg – Kristiansund, HamKam – Sarpsborg, Molde – Jerv, Strømsgodset – Lillestrøm, Sandefjord – Tromsø, Bodø/Glimt – Aalesund, Vålerenga – Odd.

12. runde (2. og 3. juli):

Jerv – Haugesund, Odd – Bodø/Glimt, Aalesund – Strømsgodset, HamKam – Molde, Kristiansund – Lillestrøm, Sarpsborg – Sandefjord, Tromsø – Vålerenga, Viking – Rosenborg.

13. runde (9. og 10. juli):

Bodø/Glimt – Sarpsborg, Lillestrøm – Viking, Molde – Tromsø, Strømsgodset – Odd, Rosenborg – Jerv, Sandefjord – Aalesund, Vålerenga – Kristiansund, Haugesund – HamKam.

14. runde (16. og 17. juli):

Jerv – Sandefjord, HamKam – Bodø/Glimt, Molde – Haugesund, Sarpsborg – Vålerenga, Odd – Lillestrøm, Tromsø – Strømsgodset, Viking – Kristiansund, Aalesund – Rosenborg.

15. runde (23. og 24. juli):

Bodø/Glimt – Jerv, Haugesund – Sarpsborg, Kristiansund – Odd, Lillestrøm – Aalesund, Strømsgodset – HamKam, Rosenborg – Tromsø, Sandefjord – Molde, Vålerenga – Viking.

16. runde (30. og 31. juli):

Aalesund – Bodø/Glimt, HamKam – Kristiansund, Jerv – Vålerenga, Molde – Strømsgodset, Sarpsborg – Lillestrøm, Odd – Rosenborg, Tromsø – Sandefjord, Viking – Haugesund.

17. runde (6. og 7. august):

Bodø/Glimt – Odd, Haugesund – Jerv, Kristiansund – Molde, Lillestrøm – Tromsø, Strømsgodset – Sarpsborg, Rosenborg – HamKam, Sandefjord – Viking, Vålerenga – Aalesund.

18. runde (13. og 14. august):

Aalesund – Haugesund, HamKam – Vålerenga, Jerv – Lillestrøm, Molde – Odd, Sandefjord – Rosenborg, Sarpsborg – Bodø/Glimt, Tromsø – Kristiansund, Viking – Strømsgodset.

19. runde (20. og 21. august):

Bodø/Glimt – HamKam, Haugesund – Molde, Kristiansund – Viking, Lillestrøm – Sandefjord, Strømsgodset – Jerv, Rosenborg – Aalesund, Odd – Sarpsborg, Vålerenga – Tromsø.

20. runde (27. og 28. august):

Aalesund – Odd, HamKam – Haugesund, Jerv – Bodø/Glimt, Lillestrøm – Kristiansund, Molde – Sarpsborg, Sandefjord – Strømsgodset, Tromsø – Rosenborg, Viking – Vålerenga.

21. runde (3. og 4. september):

Bodø/Glimt – Molde, Haugesund – Tromsø, Kristiansund – Sandefjord, Strømsgodset – Aalesund, Rosenborg – Viking, Sarpsborg – HamKam, Odd – Jerv, Vålerenga – Lillestrøm.

22. runde (10. og 11. september):

Aalesund – Sarpsborg, HamKam – Viking, Haugesund – Rosenborg, Jerv – Molde, Kristiansund – Vålerenga, Lillestrøm – Strømsgodset, Sandefjord – Odd, Tromsø – Bodø/Glimt.

23. runde (17. og 18. september):

Bodø/Glimt – Haugesund, Molde – Aalesund, Strømsgodset – Kristiansund, Rosenborg – Lillestrøm, Sarpsborg – Jerv, Odd – HamKam, Viking – Tromsø, Vålerenga – Sandefjord.

24. runde (1. og 2. oktober):

Aalesund – Viking, HamKam – Jerv, Haugesund – Odd, Kristiansund – Rosenborg, Lillestrøm – Bodø/Glimt, Sandefjord – Sarpsborg, Tromsø – Molde, Vålerenga – Strømsgodset.

25. runde (8. og 9. oktober):

Bodø/Glimt – Sandefjord, Jerv – Aalesund, Molde – HamKam, Strømsgodset – Tromsø, Rosenborg – Vålerenga, Sarpsborg – Haugesund, Odd – Kristiansund, Viking – Lillestrøm.

26. runde (15. og 16. oktober):

Aalesund – HamKam, Kristiansund – Haugesund, Lillestrøm – Molde, Rosenborg – Strømsgodset, Sandefjord – Jerv, Tromsø – Odd, Viking – Sarpsborg, Vålerenga – Bodø/Glimt.

27. runde (22. og 23. oktober):

Aalesund – Sandefjord, Bodø/Glimt – Kristiansund, HamKam – Strømsgodset, Haugesund – Lillestrøm, Jerv – Viking, Molde – Rosenborg, Sarpsborg – Tromsø, Odd – Vålerenga

28. runde (29. og 30. oktober):

Kristiansund – Aalesund, Lillestrøm – Odd, Strømsgodset – Haugesund, Rosenborg – Bodø/Glimt, Sandefjord – HamKam, Tromsø – Jerv, Viking – Molde, Vålerenga – Sarpsborg.

29. runde (6. november):

Aalesund – Lillestrøm, Bodø/Glimt – Viking, HamKam – Tromsø, Haugesund – Vålerenga, Jerv – Rosenborg, Molde – Sandefjord, Sarpsborg – Kristiansund, Odd – Strømsgodset.

30. og siste runde (13. november):

Kristiansund – Jerv, Lillestrøm – HamKam, Strømsgodset – Bodø/Glimt, Rosenborg – Sarpsborg, Sandefjord – Haugesund, Tromsø – Aalesund, Viking – Odd, Vålerenga – Molde.

