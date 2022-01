Travtrener Øystein Tjomsland har skapt seg et ry som kaldblodskongen her i landet Det triller stadig nye store talenter ut fra stallen – enten det skjer fra travparken i Kristiansand eller fra filialen i Sverige. Den siste i rekken er 4-årige Grislesjefen G.L. (V65-1), som var så imponerende i sitt debutløp før jul at vi bankerspiller i dag. (Roger Svalsrod)