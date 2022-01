KFUM møter Grorud i serieåpningen – slik spilles Obos-ligaen

Oppdatert 12.06 med reaksjoner fra Grorud og hele terminlista

1. divisjon for menn starter 2. april og avsluttes 29. oktober.

Etter Ranheim venter lokaloppgjør mot Åsane for Brann før Skeid, Sogndal og KFUM er de neste motstanderne.

– Det blir et interessant år og en stor utfordring som vi gleder oss til å ta fatt på, sier Branns trener Eirik Horneland.

Grorud-trener Johan Gjønnes Nilsen sier at terminlista er et sikkert tegn på at det nå drar seg mot en ny sesong.

– At vi fikk Kåffa borte i første runde til et ekte Oslo-oppgjør, det gleder vi oss veldig til, sier Grorud-treneren i en video publisert på Groruds hjemmesider.

Grorud møter Fredrikstad i årets første hjemmekamp, mens det er Stabæk som venter på Nadderud 16. mai.

– FFK hadde vi gode opplever mot i fjor. Et lag vi skal møte oss i preseason. Å få Stabæk med historikken og flere tusen tilskuere 16. mai blir en veldig kul opplevelse, sier Gjønnes Nilsen.

[ Mange lokaloppgjør venter i vinter – slik blir Oslo-lagenes oppkjøring ]

Slik spilles første runde (2. til 5. april):

Lørdag: Sandnes Ulf – Bryne. Søndag: KFUM – Grorud, Ranheim – Brann. Mandag: Skeid – Stabæk, Fredrikstad – Stjørdals-Blink, Mjøndalen – Kongsvinger, Sogndal – Raufoss, Åsane – Start.

– Obos-ligaen tegner til å bli en av de mest spennende med flere kjente klubber. Opplegget med at Obos-ligaen står alene og ikke i konkurranse med Eliteserien har vært en suksess og videreføres, sier konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF) Nils Fisketjønn.

16. mai-runden

16. mai-runden får tre kamper i 1. divisjon: Fredrikstad – Skeid, Stabæk – Grorud og Brann – Sandnes Ulf.

Bryne – Åsane, Kongsvinger – Raufoss, Mjøndalen – KFUM, Start – Sogndal og Stjørdals-Blink – Ranheim spiller dagen før.

I siste runde møtes Stabæk og Mjøndalen, to av lagene som antas å kjempe i toppen om et opprykk tilbake på det øverste nivået. Resten av siste runden:

Brann – KFUM, Bryne – Sandnes Ulf, Grorud – Åsane, Kongsvinger – Fredrikstad, Raufoss – Sogndal, Start – Ranheim, Stjørdals-Blink – Skeid.

[ KFUM henter spiss fra Frigg ]

---

Slik spilles 1. divisjon i fotball for menn 2022:

1. runde (2.-4. april):

Sandnes Ulf – Bryne, KFUM – Grorud, Ranheim – Brann, Skeid – Stabæk, Fredrikstad – Stjørdals-Blink, Mjøndalen – Kongsvinger, Sogndal – Raufoss, Åsane – Start.

2. runde (10. og 11. april):

Brann – Åsane, Grorud – Fredrikstad, Bryne – KFUM, Kongsvinger – Skeid, Raufoss – Ranheim, Stabæk – Sogndal, Start – Mjøndalen, Stjørdals-Blink – Sandnes Ulf.

3. runde (18. og 19. april):

Fredrikstad – Start, KFUM – Raufoss, Mjøndalen – Stjørdals-Blink, Ranheim – Grorud, Sandnes Ulf – Kongsvinger, Skeid – Brann, Sogndal – Bryne, Åsane – Stabæk.

4. runde (23.-25. april):

Brann – Sogndal, Raufoss – Grorud, Stjørdals-Blink – KFUM, Bryne – Ranheim, Kongsvinger – Åsane, Mjøndalen – Fredrikstad, Stabæk – Sandnes Ulf, Start – Skeid.

5. runde (8. og 9. mai):

Åsane – Stjørdals-Blink, Grorud – Start, Skeid – Mjøndalen, KFUM – Brann, Sandnes Ulf – Fredrikstad, Ranheim – Stabæk, Raufoss – Bryne, Sogndal – Kongsvinger.

6. runde (15. og 16. mai):

Bryne – Åsane, Kongsvinger – Raufoss, Mjøndalen – KFUM, Start – Sogndal, Stjørdals-Blink – Ranheim, Fredrikstad – Skeid, Stabæk – Grorud, Brann – Sandnes Ulf.

7. runde (21.-23. mai):

Sogndal – Åsane, Brann – Fredrikstad, Raufoss – Stabæk, Grorud – Bryne, KFUM – Kongsvinger, Ranheim – Start, Sandnes Ulf – Mjøndalen, Skeid – Stjørdals-Blink.

8. runde (26. mai):

Bryne – Stabæk, Fredrikstad – KFUM, Kongsvinger – Brann, Mjøndalen – Ranheim, Skeid – Sandnes Ulf, Start – Raufoss, Stjørdals-Blink – Sogndal, Åsane – Grorud.

9. runde (29. og 30. mai):

Bryne – Start, Ranheim – Fredrikstad, Sogndal – Sandnes Ulf, Brann – Mjøndalen, Raufoss – Åsane, Grorud – Stjørdals-Blink, KFUM – Skeid, Stabæk – Kongsvinger.

10. runde (19. og 20. juni):

Start – Stabæk, Stjørdals-Blink – Brann, Mjøndalen – Bryne, Fredrikstad – Raufoss, Kongsvinger – Grorud, Sandnes Ulf – KFUM, Skeid – Sogndal, Åsane – Ranheim.

11. runde (26. og 27. juni):

Start – Kongsvinger, Raufoss – Skeid, Stabæk – Fredrikstad, Bryne – Stjørdals-Blink, Grorud – Brann, Ranheim – KFUM, Sogndal – Mjøndalen, Åsane – Sandnes Ulf.

12. runde (3. og 4. juli):

KFUM – Sogndal, Mjøndalen – Stabæk, Skeid – Grorud, Brann – Bryne, Fredrikstad – Åsane, Kongsvinger – Ranheim, Sandnes Ulf – Raufoss, Stjørdals-Blink – Start.

13. runde (7. juli):

Bryne – Kongsvinger, Grorud – Sandnes Ulf, Ranheim – Skeid, Raufoss – Mjøndalen, Sogndal – Fredrikstad, Stabæk – Stjørdals-Blink, Start – Brann, Åsane – KFUM.

14. runde (10. og 11. juli):

Brann – Stabæk, Sandnes Ulf – Ranheim, Stjørdals-Blink – Raufoss, Fredrikstad – Kongsvinger, KFUM – Start, Mjøndalen – Åsane, Skeid – Bryne, Sogndal – Grorud.

15. runde (17. og 18. juli):

Bryne – Fredrikstad, Grorud – Mjøndalen, Kongsvinger – Stjørdals-Blink, Ranheim – Sogndal, Raufoss – Brann, Stabæk – KFUM, Start – Sandnes Ulf, Åsane – Skeid.

16. runde (24. og 25. juli):

Brann – Kongsvinger, Fredrikstad – Grorud, KFUM – Ranheim, Mjøndalen – Start, Sandnes Ulf – Åsane, Skeid – Raufoss, Sogndal – Stabæk, Stjørdals-Blink – Bryne.

17. runde (31. juli):

Bryne – Brann, Grorud – KFUM, Kongsvinger – Mjøndalen, Ranheim – Stjørdals-Blink, Raufoss – Sandnes Ulf, Stabæk – Skeid, Start – Fredrikstad, Åsane – Sogndal.

18. runde (4. august):

Brann – Start, Fredrikstad – Stabæk, KFUM – Åsane, Kongsvinger – Bryne, Mjøndalen – Raufoss, Sandnes Ulf – Sogndal, Skeid – Ranheim, Stjørdals-Blink – Grorud.

19. runde (7. og 8. august):

Grorud – Kongsvinger, Ranheim – Mjøndalen, Raufoss – Stjørdals-Blink, Sandnes Ulf – Skeid, Sogndal – KFUM, Stabæk – Brann, Start – Bryne, Åsane – Fredrikstad.

20. runde (14. og 15. august):

Brann – Raufoss, Bryne – Grorud, Fredrikstad – Ranheim, KFUM – Sandnes Ulf, Kongsvinger – Start, Mjøndalen – Sogndal, Skeid – Åsane, Stjørdals-Blink – Stabæk.

21. runde (21. og 22. august):

Grorud – Skeid, KFUM – Fredrikstad, Ranheim – Bryne, Raufoss – Kongsvinger, Sandnes Ulf – Stjørdals-Blink, Sogndal – Brann, Stabæk – Start, Åsane – Mjøndalen.

22. runde (28. og 29. august):

Brann – Ranheim, Bryne – Raufoss, Fredrikstad – Sogndal, Kongsvinger – Stabæk, Mjøndalen – Sandnes Ulf, Skeid – KFUM, Start – Grorud, Stjørdals-Blink – Åsane.

23. runde (4. og 5. september):

Grorud – Ranheim, KFUM – Mjøndalen, Raufoss – Fredrikstad, Sandnes Ulf – Start, Sogndal – Skeid, Stabæk – Bryne, Stjørdals-Blink – Kongsvinger, Åsane – Brann.

24. runde (11. og 12. september):

Brann – Grorud, Bryne – Sogndal, Fredrikstad – Sandnes Ulf, Kongsvinger – KFUM, Mjøndalen – Skeid, Ranheim – Åsane, Stabæk – Raufoss, Start – Stjørdals-Blink.

25. runde (18. og 19. september):

Grorud – Stabæk, KFUM – Bryne, Raufoss – Start, Sandnes Ulf – Brann, Skeid – Fredrikstad, Sogndal – Ranheim, Stjørdals-Blink – Mjøndalen, Åsane – Kongsvinger.

26. runde (2. og 3. oktober):

Brann – Stjørdals-Blink, Bryne – Skeid, Fredrikstad – Mjøndalen, Grorud – Raufoss, Kongsvinger – Sogndal, Ranheim – Sandnes Ulf, Stabæk – Åsane, Start – KFUM.

27. runde (9. og 10. oktober):

Fredrikstad – Bryne, KFUM – Stabæk, Mjøndalen – Brann, Ranheim – Kongsvinger, Sandnes Ulf – Grorud, Skeid – Start, Sogndal – Stjørdals-Blink, Åsane – Raufoss.

28. runde (16. og 17. oktober):

Brann – Skeid, Bryne – Mjøndalen, Grorud – Sogndal, Kongsvinger – Sandnes Ulf, Raufoss – KFUM, Stabæk – Ranheim, Start – Åsane, Stjørdals-Blink – Fredrikstad.

29. runde (22. oktober)

Fredrikstad – Brann, KFUM – Stjørdals-Blink, Mjøndalen – Grorud, Ranheim – Raufoss, Sandnes Ulf – Stabæk, Skeid – Kongsvinger, Sogndal – Start, Åsane – Bryne.

30. runde (29. oktober):

Brann – KFUM, Bryne – Sandnes Ulf, Grorud – Åsane, Kongsvinger – Fredrikstad, Raufoss – Sogndal, Stabæk – Mjøndalen, Start – Ranheim, Stjørdals-Blink – Skeid.

---