Kjøll: – Idretten har i stor grad blitt lyttet til

Torsdag ble det åpnet for at breddeidretten kan trene og konkurrere utendørs med kontakt. Det samme kan nå også barn og unge under 20 år gjøre innendørs.

– Idretten har i stor grad blitt lyttet til, med lettelser i tiltaksbyrden for både barn, unge, voksne og toppidretten. Dette er et stort steg i riktig retning på veien mot full gjenåpning av hele idretten, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

For voksne vil det fortsatt være en anbefalt gruppegrense på 20 personer og det skal holdes en meters avstand innendørs.

– For mange av disse utøverne er sesongen svært kort. Gjennom hele pandemien har denne gruppen blitt hardest rammet av myndighetspålagte restriksjoner og vil for tredje år på rad ikke kunne utøve normal idrettsaktivitet, påpeker Kjøll og legger til:

– Nå er det svært viktig for oss at vi snarest får opphevet de gjenstående restriksjonene på idretten. Vi vil konkret bidra med forslag til aktuelle løsninger med sikte på en snarest mulig gjenåpning av hele idretten.