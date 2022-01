Wood solgt fra Burnley til Newcastle

Newcastle opplyser på sitt nettsted at Wood har undertegnet en kontrakt på 2,5 år med den nedrykkstruede, men styrtrike klubben.

Han hadde angivelig en utkjøpsklausul på 20 millioner pund i Burnley. Det tilsvarer 238 millioner kroner etter dagens kurs.

– Dette er en veldig spennende mulighet for meg, og jeg er veldig glad for å bli Newcastle-spiller. Jeg har spilt noen ganger på St. James' Park, og det er et fantastisk sted, sier Wood.

Newcastle ønsker å styrke troppen mest mulig i januarvinduet for å kjempe seg ut av nedrykksstriden i Premier League. Så langt har de forsterket med høyrebacken Kieran Trippier i tillegg til Wood.

– Chris er et viktig kjøp for oss på et nøkkeltidspunkt, og jeg er veldig glad for at vi har kunnet jobbe raskt og få ham hit. Han er en veldig farlig angrepstrussel og har en fysikk og en karakter som jeg liker, sier manager Eddie Howe om sin siste ervervelse.

[ Digne blir Aston Villa-spiller ]