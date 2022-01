Torsdagens TV-sport, time for time

06.00: Golf, The Singapore International (1 mill. dollar) på Asiatouren for menn, første dag. (Viasat Golf)

09.50: Paraidrett, VM i snøsport i Lillehammer, første dag. Utfor kvinner og menn fra Hafjell, Langrenn kvinner og menn fra Birkebeineren skistadion. Norge har en VM-tropp på 15 utøvere, som frontes av Birgit Skarstein. Hun skal konkurrere i langrenn og er blant de fremste norske gullkandidatene sammen med Jesper Saltvik Pedersen i alpint. (NRK 1)

12.20: Alpint, verdenscup. Super-G menn (5 av 7) fra Wengen. Rennet erstatter det avlyste rennet i Bormio i romjulen. Aleksander Aamodt Kilde ble frakjørt i en forsiktig treningsomgang i den berømte Lauberhorn-traseen tirsdag, men ga litt mer gass i gårsdagens andre utfortrening. Bare østerrikeren Max Franz var bedre da. (NRK 2, SVT1)

14.03: Snooker, London Masters. Første kvartfinale fra Alexandra Palace: Ronnie O’Sullivan (England) møter Neil Robertson (Australia). Det spilles best av 11 partier. (Eurosport N)

14.20: Skiskyting, verdenscup. Sprint 10 km menn fra Ruhpolding. Norges beste og OL-klare skiskyttere står over helgen i Tyskland og drar på høydetrening for å forberede seg til Beijing. Det betyr at Norge stiller et B-preget lag der flere nye ansikter får prøve seg i verdenscup: Aleksander F. Andersen, Sverre D. Aspenes, Håvard G. Bogetveit, Sindre F. Jorde, Erlend Bjøntegaard og Johannes Dale. (NRK 1, SVT1, Eurosport 1)

17.00: Fotball, Afrika-mesterskapet 2021 i Kamerun, 1. runde gruppe A: Kamerun – Etiopia fra Stade Omnisport Paul Biya i Yaoundé. (Vsport 1)

18.00: Håndball, EM 2022 for menn, gruppe F: Russland – Litauen fra Kosice, Slovakia. (TV 3)

19.00: Ishockey, Eliteserien menn, 32. runde: Lillehammer – Vålerenga fra Eidsiva Arena. Et par veldig tette kamper for VIF på nyåret med ettmålstap og seier på overtid. Kan de avgjøre denne? (TV 2 Sport 2)

19.48: Snooker, London Masters. Andre kvartfinale fra Alexandra Palace: Mark Williams (Wales) – John Higgins (Skottland). (Eurosport 1)

19.55: Fotball, spansk supercup, semifinale: Atlético Madrid – Athletic Bilbao fra Kong Fahd Stadion i Riyadh. Forrige sesongs ligamester Atlético er kanskje favoritter, men man skal huske at motstanderen fra Bilbao har vist god ligaform i det siste og er et sterkt cuplag. De har tapt to spanske cupfinaler (Copa del Rey) på rad, men er faktisk tittelforsvarer i Supercupen. (Eurosport N)

20.00: Fotball, Afrika-mesterskapet 2021 i Kamerun, 1. runde gruppe A: Kapp Verde – Burkina Faso fra Stade Omnisport Paul Biya i Yaoundé. (Vsport 1)

20.30: Håndball, EM 2022 for menn i Slovakia og Ungarn, gruppe F: Norge – Slovakia fra Kosice. Norge og lagets nye kaptein Christian O’Sullivan (30) EM-åpner mot den ene av vertsnasjonene. Mange av deltakerlandene har vært rammet av koronasmitte i ukene før mesterskapet, men Norge har foreløpig sluppet unna. Norge kommer rett fra stortap mot Danmark i oppkjøringen, men tok bronse i forrige EM i 2020. (TV 3)

20.30: Håndball, EM 2022 for menn, gruppe A: Danmark – Ungarn fra Debrecen, Ungarn. (Dansk TV2)

20.45: Fotball, engelsk ligacup, semifinale 1. kamp: Liverpool – Arsenal fra Anfield. Liverpool har måttet avgi både Sadio Mané og Mohamed Salah til spill i afrikamesterskapet, så den offensive slagkraften er selvfølgelig redusert. Likevel er dette en tøff jobb for Martin Ødegaard og «The Gunners», som av samme grunn mangler blant andre Pepe og Aubameyang. (Viasat 4)

21.50: Fristil, verdenscup. Kulekjøring, finaler kvinner og menn fra Deer Valley, Utah. (Vsport +)

01.00: Ishockey, NHL: Tampa Bay Lightning – Vancouver Canucks fra Amalie Arena (Vsport 1), Boston Bruins – Philadelphia Flyers fra TD Garden. (Vsport 2)

01.03: Golf, Sony Open (7,5 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Waialae CC i Honolulu. Viktor Hovland har forlatt Hawaii og står over denne turneringen. Nå er planen å spille to turneringer på Europatouren i Midtøsten, i Abu Dhabi 20.–23. januar og i Dubai helgen etter. (Eurosport N)

04.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks – New York Rangers fra SAP Center (Vsport 1), Los Angeles Kings – Pittsburgh Penguins fra Crypto.com Arena. (Vsport 2)





