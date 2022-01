Medier: Regjeringen åpner barneidretten – usikkert om bredden

Torsdag ettermiddag melder både NRK og Dagbladet at kilder i regjeringsapparatet har opplyst at regjeringen kommer til å åpne barne- og ungdomsidretten på kveldens pressekonferanse.

Regjeringen ser dermed ut til å holde løftet om å prioritere barn og unge når det kommer lettelser i koronatiltakene.

I desember ble det innført et skille mellom de yngste og de eldre barna, der de over ungdomsalderen ble underlagt anbefaling om å holde en meters avstand. Dette skillet kan nå forsvinne, og det kan gå mot en full åpning for idretten for alle under 20 år.

For voksne førte desembertiltakene til stans i tusenvis av håndball- og ishockeykamper og avstands- og antallsbegrensninger i utendørs aktivitet. All innendørs aktivitet ble anbefalt avlyst.

Det er så langt ikke kommet opplysninger om at det vil bli lettelser i tiltakene for breddeidretten for voksne over 20 år.

Idretten har i lang tid klaget til kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) over konsekvensene av begrensningen i unges idrettsaktivitet, og idrettspresident Berit Kjøll har særlig argumentert for at alle under 20 må likebehandles.