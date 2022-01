Kilde mot pallplass i Wengen – skummelt hopp ødela seiersjakten

Kilde hadde grønne tall nesten hele veien ned traseen, men i mål måtte han se seg slått med 23 hundredels sekund. Han ledet med 41/100 etter første mellomtid.

Deretter kom Kilde seg gjennom et skummelt hopp. Det ble en skikkelig fartsbrems, og forspranget var mer enn halvert ved neste tidstaking. Bærum-alpinisten greide ikke å hente seg inn og fortsatte å tape tid.

29-åringen har vært vinterens beste super-G-utøver. Fire av hans fem verdenscupseirer har kommet i disiplinen. Odermatt har vært tilsvarende suveren i storslalåm. Sveitseren ligger an til å ta sin sjette seier for sesongen (to i super-G).

Adrian Smiseth Sejersted var sist på resultatlista da han kjørte ned til mål fra startnummer åtte. Han la seg inn 1,82 sekunder bak Odermatt.

Torsdagens renn skulle egentlig ha gått i italienske Bormio i romjula. Det er to utforrenn i Wengen fredag og lørdag.

[ Shiffrin brøt Vlhovás seiersrekke og slo Stenmarks rekord – to norske i topp ti ]