Digne blir Aston Villa-spiller

Overgangen ble bekreftet torsdag. Digne forlater Everton etter 3,5 år i klubben.

– Å signere en spiller av hans kaliber og kvalitet i januarvinduet er et flott tilskudd til troppen vår. Hans ankomst begeistrer meg og alle i Aston Villa, sier manager Steven Gerrard.

– Da Lucas ble tilgjengelig, grep vi muligheten til å hente ham, legger han til.

Etter at Gerrard hadde fortalt hvilken rolle Digne ville få i Birmingham-laget, var valget ganske enkelt for franskmannen.

– Det var hovedfaktoren. Jeg kom hit for manageren. Jeg hadde et veldig godt møte med ham, og vi snakket et par ganger i løpet av denne måneden. Jeg føler hans ønske om å vinne, sier Digne til Villas nettsider.

Venstrebacken har tidligere spilt i Paris Saint-Germain, Roma og Barcelona. Tidligere i måneden sikret Aston Villa seg Philippe Coutinho fra Barcelona.