Djokovic innrømmer «feilvurdering» da han ble intervjuet mens han var koronasmittet

I et innlegg på Instagram natt til onsdag norsk tid skriver den serbiske spilleren at han ønsker å rette opp i feilinformasjon i saken.

Djokovic tok koronaprøven 16. desember. Han skriver at han først fikk vite om det positive svaret dagen etter, og etter at han deltok på et tennisarrangement for ungdom.

Før dette besøket tok han en hurtigtest, som ga negativt resultat, heter det i uttalelsen.

– Jeg var symptomfri og følte meg fin, og jeg fikk ikke varselet om den positive PCR-prøven før etter arrangementet, skriver Djokovic.

Intervjuet i Beograd

Det aktuelle intervjuet fant sted enda en dag senere, 18. desember, i den serbiske hovedstaden Beograd.

Djokovic skriver i uttalelsen at han var der for å oppfylle en avtale om intervju og fotoshoot med franske L'Equipe, og at han avlyste alle andre avtaler.

– Jeg følte meg forpliktet til å gjennomføre L'Equipe-intervjuet fordi jeg ikke ville skuffe journalisten, men jeg sørget for avstand og hadde på meg munnbind utenom da bildene ble tatt, skriver Djokovic.

– Da jeg dro hjem etter intervjuet for å være i isolasjon i den påkrevde perioden, ser jeg i ettertid at dette var en feilvurdering og innser at jeg skulle ha flyttet avtalen til et annet tidspunkt, skriver han videre.

Stanset ved innreise

Mandag denne uka vant Djokovic i retten etter å ha blitt stoppet på flyplassen i Melbourne og holdt på karantenehotell. Nå trener han mens han venter på å få vite om visumet hans til Australia forblir gyldig.

Immigrasjonsminister Alex Hawke kan fortsatt overstyre avgjørelsen ved å bruke migrasjonsloven. Hawkes kontor opplyste tirsdag at saken fortsatt er oppe til vurdering, og at den vurderes «grundig».

Ifølge avisa Sydney Morning Herald var det på innreiseerklæringen krysset av for «nei» på spørsmål om Djokovic hadde vært på reise 14 dager før sin ankomst 6. januar. Innenfor de dagene hadde Djokovic reist fra Serbia til Spania. Han er fotografert både i Beograd og Marbella i den perioden. Å gi feil informasjon på det punktet er straffbart og kan føre til inntil ett års fengsel.

Djokovic har fortalt myndighetene at det australske tennisforbundet fylte ut skjemaet for ham.

Ikke vaksinert

Den serbiske tennisstjernen er ikke vaksinert, men ettersom han testet positivt for korona 16. desember, har han fått medisinsk fritak i storturneringen.

Han har vunnet Australian Open hele ni ganger før.

– Til tross for alt som har hendt, vil jeg bli og prøve å delta i Australian Open. Jeg fløy hit for å spille i en av de viktigste turneringene vi har, foran fantastiske fans, tvitret Djokovic etter rettskjennelsen mandag.

