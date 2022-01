Reinkind forbereder seg i disse dager til EM, der Norge starter mesterskapet mot Slovakia torsdag.

Selskapet Datahandball sammenstilte en oversikt over de mest benyttede spillerne i topphåndballen ved årets slutt. Den avslørte en brutal belastning for nordmannen. Danske Magnus Landin (Kiel og Danmark) toppet med 86 kamper i 2021. Bak han fulgte Reinkind og svenske Felix Claar (Aalborg) inn.

– Uff, ja det har vært et fryktelig langt år og en belastning som ikke skulle vært på det nivået, men slik ble det, sier Reinkind til NTB.

– Ble du overrasket da du så hvor mye du hadde vært i spill?

– Jeg visste jo at det var mange kamper, men ikke at det var så mange. Det har vært en påkjenning også mentalt. En ting er at kroppen skal spille på lag. Noe annet er å ha hodet på rett sted og gjøre seg klar til kamper.

[ O’Sullivan styrer herrelandslaget videre etter Myrhol: – Noe av det største i min karriere ]

Tøft løp

Han var med både i VM og OL i 2021, i tillegg til full pakke i den tyske toppklubben Kiel.

Reinkind spilte i snitt en kamp hver 3,5 dag om man fjerner periodene (ferie og samlinger) der det ikke ble spilt kamper.

– Det gjelder å trene godt også når kampprogrammet er tøft og man er sliten. Da kan man få gjort de skadeforebyggende tingene som gjør at jeg har holdt meg uten skader, sier Reinkind.

– Så er det jo også spillere som er uheldige og ryker på skader ganske ofte. Jeg hadde jo også mitt for et par år siden.

[ Når spiller Norge? Her er fullt program for EM i håndball 2022 ]

Ingenting å tape

For Norge venter trolig sju kamper i løpet av de 13 første dagene i EM. I den perioden vil puljespill og hovedrunde være ferdigspilt.

– Vi har ingenting å tape og går inn i EM med lave skuldrer. Så skal vi få på plass vinnermentaliteten og være gode på de enkle tingene, sier Reinkind.

Etter å ha skuffet noe i VM (6.-plass) og OL (tap i kvartfinalen), slår Norge fra outsidernes rekker i EM.

Datahandball så også på hvilke spillere som scoret flest mål på elitenivå i fjor. Ómar Ingi Magnússon (Island og Magdeburg) toppet med 434. Norges Sander Sagosen (Kiel) var nummer seks med 401.

[ Norge overkjørt av Danmark i EM-generalprøven ]