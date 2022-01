Mer smitte før håndball-EM – Norge har sluppet unna

Det melder det nordmakedonske håndballforbundet på Facebook, skriver dansk TV2.

Nord-Makedonia møter blant andre Danmark i gruppespillet. Nord-Makedonia opplyser ikke om de smittede er spillere, trenere eller øvrig støtteapparat.

Hos Serbia ble det mandag meldt om 15 personer i troppen som har avlagt positiv koronaprøve. Flere andre land har hatt flere tilfeller. Montenegros trener Zoran Roganovic har også pådratt seg covid-19 og reiser ikke med resten av troppen tirsdag.

Norge har tatt grep

Norge har ikke hatt et eneste sykdomstilfelle siden laget ble samlet i starten av januar. Det blir ikke noe fysisk pressemøte med den norske troppen i Košice tirsdag. Dette grepet tas for å unngå å få smitte inn i troppen.

Hos Danmark, som ses på som den største favoritten til å gå hele veien, er keeper Jannick Green den eneste som har testet positivt. Det gjorde han 2. januar og har siden ikke testet negativt.

Alle smittede i EM-boblen må vise to negative koronatester i løpet av 24 timer tidligst etter fem dager i isolasjon for å komme i spill.

Hver dag

Spillere og ledere kommer til å bli testet hver dag under EM selv om de ikke viser tegn på sykdom. Andre som skal jobbe i forbindelse med mesterskapet, må kunne vise en fersk negativ koronaprøve for å komme inn i hallen for trening og kamp.

Det gjelder også om man er vaksinert både to eller tre ganger.

Håndball-EM arrangeres i Ungarn og Slovakia og starter 13. januar.