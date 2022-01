Jakob Michelsen presentert som ny HamKam-trener: – Kollektivet må være sterkt

41-åringen fortalte om en god og kort prosess fram mot ansettelse da han ble presentert som den nyopprykkede eliteserieklubbens nye trener tirsdag.

Dansken overtar etter suksesstrener Kjetil Rekdal. Han vet at oppgaven blir tøff. Eliteserien er noe annet enn 1.-divisjon.

– Det har vært viktig med kjemi, og den har vært god. Jeg har hatt med kona fra Danmark og opplevd lokalmiljøet. Vi har fått et veldig godt inntrykk av både byen og folk. Men det viktigste er prosjektet. Deres verdier og mine verdier henger godt sammen. Jeg har hatt flere muligheter og har jobbet på TV, men har valgt dette prosjektet fordi kjemien mellom meg og klubben har vært strålende, sa Michelsen.

Tirsdag skulle han møte spillerne for første gang.

– HamKam hadde en god sesong i 2021. Nå skal vi ha en lang oppkjøringsperiode der vi kan bli godt kjent. Det blir en ny liga med større utfordringer, og vi skal framstå robuste, sa dansken.

Jakob Michelsen sier at forutsetningene for et godt samarbeid er at kollektivet er sterk.

– Dette matcher godt med meg. Det skal være plass til den enkelte, men spillerne skal også være en del av kollektivet, for vi skal spille mot gode lag.





