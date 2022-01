United heldige som gikk videre i FA-cupen etter sjansefest

Det var en kjærkommen hjemmeseier for United-sjef Ralf Rangnick, som har slitt med å få sving på storlaget etter at han overtok for en drøy måned siden.

McTominay gikk foran og stanget United i ledelsen allerede etter sju minutter. Fred slo et godt innlegg etter en corner, og midtbanekollegaen headet ballen kontant i mål.

Siden skulle United leve farlig mange ganger. Hjemmelaget hadde også sine sjanser, men særlig Villa skapte muligheter på løpende bånd.

Nesten

Victor Lindelöf var tilbake i United-laget etter koronasykdom og så rusten ut. Han var nær ved å forære Ollie Watkins en scoring da han først gjorde en veldig dårlig berøring og så ble fintet ut av Villa-spissen, men Watkins hamret ballen i tverrliggeren.

Kort tid etter skjøt Jacob Ramsey like utenfor via McTominay.

I en intens batalje klarte United å sette Villa under press mot slutten av første omgang, men uten å få løsnet farlige avslutninger. Og etter hvilen skulle det bli mer action rundt hjemmelagets boks.

Kampen var 49 minutter gammel da Danny Ings satte ballen i mål bak David de Gea i et angrep med flere tvilsomme situasjoner. Dommer Michael Oliver brukte lang tid på å gå gjennom scoringen på VAR og valgte til slutt å dømme utspill for et sperretrekk fra Ramsey mot Edinson Cavani.

Watkins fikk også nettkjenning ti minutter senere, men da ble målet annullert for offside på Ings.

Holdt unna

Det høye tempoet og de mange duellene fortsatte utover i annen omgang, og spillerne rakk knapt å få hente pusten før de måtte ut på nye løpeturer. Steven Gerrards Villa-lag spilte med høy intensitet og gjorde det vanskelig for United, men scoringen manglet for gjestene.

I det 74. minuttet fikk United og Mason Greenwood brått en sjanse til å punktere kampen. Høyrekanten fikk et hav av rom å løpe i, men skuddet fra skrå vinkel ble ingen utfordring for Emiliano Martínez.

Villa hadde kjempet bra lenge, men luften så ut til å gå litt ut av bortelaget det siste kvarteret. United så farligst ut mot slutten og kontrollerte inn 1-0-seieren.

Rangnicks menn måtte klare seg uten stjernespissen Cristiano Ronaldo mandag. Han har slitt med et muskulært problem og spares til helgens Premier League-runde.

United møter Middlesbrough hjemme i FA-cupens 4. runde.

