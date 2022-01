Sveriges regjering drar ikke til Beijing-OL

Det er koronapandemien som er årsaken.

– Jeg har pratet med SOK (Sveriges olympiske komité) i dag og sagt at jeg ikke kommer til å delta i OL i Beijing. På samme måte som regjeringen ikke deltok i OL i Tokyo, sier Ygeman til nyhetsbyrået.

– Det er ikke en diplomatisk boikott. Vi presenterer kritikken vi har av Kina, som er velkjent, gjennom de diplomatiske og politiske kanalene vi har, sier han.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) meddelte til NTB i starten av desember at hun skal reise til Paralympics i mars, og at en annen statsråd skal representere Norge under OL. Det er ikke kjent om dette har endret seg etter oppblussingen av koronaviruset.

Japan, USA, Australia, Storbritannia og Canada har allerede varslet diplomatisk boikott av lekene og vil ikke sende offisielle representanter til Kina.