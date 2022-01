Sport på TV mandag, time for time

13.48: Snooker, London Masters. Første runde fra Alexandra Palace: John Higgins (Skottland) møter Zhao Xintong (Kina). Det spilles best av 11 partier. Turneringen startet søndag og er kun åpen for de 16 beste på verdensrankingen. Tittelforsvarer var kinesiske Yan Bingtao, men han tapte for waliseren Mark Williams allerede i første runde i går og er slått ut. Årets vinner får 250.000 britiske pund. (Eurosport N)

14.00: Fotball, Afrikamesterskapet (ACN) 2021 i Kamerun, 1. runde gruppe B: Senegal – Zimbabwe fra Stade Kouekong i Bafoussam. Sadio Mané har forlatt Premier League, Liverpool og England for en stund. Nå er det tjeneste i landslagstrøya til hjemlandet Senegal som gjelder. 29-åringen har nylig uttalt at han gladelig ville byttet alle trofeer han har vunnet for Liverpool med gull i dette mesterskapet. Mané var selv med og tapte forrige ACN-finale (2019) i Kairo. Senegal slapp inn et mål allerede i andre spilleminutt og Algerie vant 1–0. (Vsport 1)

17.00: Fotball, Afrikamesterskapet 2021 i Kamerun, 1. runde gruppe C: Marokko – Ghana fra Stade Ahmadou Ahidjo i Yaoundé. (Vsport 1)

19.45: Snooker, London Masters, første runde. Helengelsk møte mellom Shaun Murphy og Barry Hawkins. (Eurosport N)

20.00: Fotball, Afrikamesterskapet 2021 i Kamerun, 1. runde gruppe C: Komorene – Gabon fra Stade Ahmadou Ahidjo i Yaoundé. (Vsport 1)

20.55: Fotball, engelsk FA-cup, 3. runde: Manchester United – Aston Villa fra Old Trafford. Siste kamp i denne FA-cuprunden og ett av rundens få rene PL-oppgjør. Ingen manager har hentet sølvtøy til Old Trafford siden José Mourinho vant Europaligaen i 2017, så denne kampen er viktig for Ralf Rangnick og hans menn. United er ute av ligacupen og har alt for langt fram i ligaen. FA-cupen er sesongens eneste gjenværende sjanse til et innenlands trofé og oddsen for å vinne UEFAs mesterliga er skyhøy. (Viasat 4)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 20. runde: Espanyol – Elche fra Estadi RCDE i Cornella de Llobregat. (TV 2 Sport Premium)

01.00: Ishockey, NHL: Washington Capitals – Boston Bruins fra Capital One Arena (Vsport 2), New Jersey Devils – Tampa Bay Lightning fra Prudential Center i Newark. (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL: Edmonton Oilers – Ottawa Senators fra Rogers Place. (Vsport 1)

04.30: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – New York Rangers fra Crypto.com Arena. (Vsport 2)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen