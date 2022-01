Nå er Hovland topp seks i verden

Der endte han på delt 30.-plass i et felt som bare består av spillere som vant en PGA-turnering sist sesong.

Hovland gikk en god siste runde på Hawaii og noterte seg for seks slag under par, og 14 slag under totalt.

Mandag ble det klart at han avanserer på verdensrankingen. Nordmannen var i desember nummer sju på rankingen etter at han forsvarte seieren i Mexico og vant Tiger Woods' turnering. Det var hittil karrierebeste før han mandag avanserte ytterligere en plass.

Hovland er fortsatt den nest best rangerte europeeren. Spanske Jon Rahm innehar stadig tittelen som verdensener.

