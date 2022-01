Djokovic: – Jeg vil bli værende og delta i Australian Open

«Jeg er fornøyd og takknemlig over at dommeren opphevet visumkanselleringen min. Til tross for alt som har skjedd, vil jeg bli og prøve å konkurrere i Australian Open. Jeg holder fokuset på det. Jeg fløy hit for å spille på et av de viktigste arrangementene vi har foran den fantastiske fansen», skriver han på Twitter.

Familien Djokovic stilte opp på en pressekonferanse i hjemlandet Serbia. Flere av stjernens trofeer var plassert på podiet med et stort antall mikrofoner foran Djokovics mor, far og bror.

– Jeg vil takke alle som støttet ham i Melbourne foran det såkalte hotellet, sa Dijana Djokovic, moren til Novak, ifølge BBC.

– Dette er den største seieren i karrieren hans. Den er større enn en Grand Slam, sa hun.

Har trent

Broren Djordre opplyste at Novak allerede har trent mandag.

– Novak er fri, og i stad trente han på en tennisbane. Han kom til Australia for å spille tennis og prøve å vinne enda en Grand Slam, sa han.

34 år gamle Djokovic ble stanset på flyplassen i Melbourne og har inntil mandag vært på karantenehotell i påvente av en rettslig avgjørelse. Mandag morgen vant han fram i retten. Hans advokater har hevdet at siden han testet positivt for korona i desember, hadde han medisinsk fritak fra å være vaksinert før storturneringen.

Avisen Sydney Morning Herald skrev at immigrasjonsminister Alex Hawke fortsatt kunne overstyre avgjørelsen og trekke tilbake Djokovics visum. Samme avis meldte at Hawke har besluttet ikke å gjøre det.

Kan bli historisk

Broren Djordre støttet Novaks valg om ikke å vaksinere seg.

– Jeg støtter friheten til å velge, sa han.

Djokovic har vunnet Australian Open ni ganger. Til sammen har han vunnet 20 Grand Slam-turneringer. Med seier i Australia blir han stående alene på toppen med flest Grand Slam-seirer.

Rafael Nadal og Roger Federer har i likhet med Djokovic 20.

