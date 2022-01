Hopp: Norge treer i lagkonkurransen – Østerrike vant klart

Daniel-André Tande, Johann André Forfang, Halvor Egner Granerud og Marius Lindvik hoppet på det norske laget.

Østerrike fikk 1015,5 poeng, mens Japan fulgte 9,1 poeng bak. Norge havnet 0,2 poeng bak på tredjeplassen.

Norge har levert bra som lag i de individuelle verdenscuprennene, men sviktet i den eneste lagkonkurransen som er blitt arrangert med 6.-plass i Wisla, som var langt under vanlig norsk standard. Østerrike vant da òg.

– Daniel og Johann er ikke helt opp mot sitt beste, men bidrar godt. Halvor og Marius viser nok en gang at de har kapasitet som gjør det vanskelig for resten av feltet å slå dem. Alt i alt har dette vært en god runde for oss som lag, og vi har noe skikkelig bra å bygge videre på, sier landslagssjef Clas Brede Bråthen i en SMS.

Sterk duo

Lindvik og Granerud har vært med i toppen i de siste rennene. Tande og Forfang leter begge etter stabilitet. Det var de to første som måtte dra lasset også i søndagens konkurranse.

Tande fikk opp 124,5 meter og 127 meter i sitt første hopp. Norge måtte også se Japan, Polen, og Slovenia foran seg. Det var blitt 19 poeng opp til Østerrike i tet.

Forfang landet på småpene 127 meter i begge sine hopp og avstanden opp til Østerrike økte til 37,6 poeng halvveis i omgangen. Avstanden opp en plass på pallen var derimot ikke avskrekkende.

Forbi Japan

Halvor Egner Graneruds 135 meter gjorde at han halverte avstanden fram til ledende Østerrike i 1. omgang. I annen omgang ble 136 meter til tre ganger 18,5 i stil. Han tok seg med det forbi Polen til fjerdeplass foran finalen.

Marius Lindvik, som vant lørdagens individuelle renn, landet på 133 meter. Avstanden opp til Østerrike ble på 10 poeng etter en omgang. Norge var 1,3 poeng foran Japan.

Lindvik slo til med 136 meter og 3 ganger 18,5 i stil. Norge endte opp med 1006,2 poeng. Japan havnet fattige 0,2 poeng foran. Østerrike med Daniel Huber som ankermann trygget seieren med 129 meter i sitt siste hopp. Jan Hörl, Manuel Fettner og Philipp Aschenwald hoppet også på vinnerlaget.

Neste stopp for hopperne er verdenscuprennene i polske Zakopane allerede neste helg.

Verdenscup, lagkonkurranse i Bischofshofen, Østerrike (HS142) søndag:

1) Østerrike 1015,5 – Jan Hörl (132-131,5), Manuel Fettner (128,5-137), Philipp Aschenwald (128-134), Daniel Huber (133,4-129), 2) Japan 1006,4 – Yukiya Sato (128-136), Keiichi Sato (130,5-131), Junshiro Kobayashi (1122-129), Ryoyu Kobayashi (136,5-133,5), 3) Norge 1006,2 – Daniel-André Tande (124,5-127), Johann André Forfang (127-127), Halvor Egner Granerud (135-136), Marius Lindvik (133-136).

4) Slovenia 1005,0, 5) Polen 973,7, 6) Tyskland 943,1, 7) Russland 837,0, 8) Kasakhstan 527,6.

Nasjonscupen (16 av 35 konkurranser):

1) Østerrike 2646, 2) Norge 2530, 3) Tyskland 2507, 4) Japan 2073, 5) Slovenia 1866, 6) Polen 917.