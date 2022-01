Norge overkjørt av Danmark i EM-generalprøven

De norske gutta lå under med seks mål til pause og slapp inn hele 21 mål. Den luka klarte Norge aldri å tette, og etter hvilen dabbet tempoet av, og Danmark kontrollerte inn til seier.

Norge sto med en scoringsprosent på 54 to minutter før slutt, mens Danmark hadde hele 83.

Kampen ble spilt uten tilskuere i Hillerød.

Norge skulle møtt Danmark også torsdag, men den kampen ble avlyst på grunn av frykt for smittespredning. Norges tropp reiser med rutefly til slovakiske Kosice fra København via Wien mandag.

Norge åpner EM med kamp mot Slovakia 13. januar. Deretter venter Russland og Litauen i gruppespillet.

Danmark er den største favoritten til å ta gullet til tross for at de røde og hvite ikke har tatt medalje i de tre siste europamesterskapene. Det har blitt gull i de to siste VM-ene, og i Tokyo-OL ble det sølv. Spania og Frankrike antas å være lagene som vil gi danskene hardest kamp.

[ Når spiller Norge? Her er fullt program for EM i håndball 2022 ]