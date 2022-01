Lundby årets navn: – Skal komme tilbake bedre enn noen gang

Lundby fikk den gjeve prisen der vinneren er stemt fram av folket i kamp med Karsten Warholm, Viktor Hovland, Jakob Ingebrigtsen, Kristian Blummenfelt og Erling Braut Haaland.

– Jeg må takke alle som har hatt lyst til at jeg skal få denne prisen her. Så skal jeg prøve så godt jeg kan og å oppnå noe av det samme som mange av de andre nominerte har fått til, for de er en klasse for seg selv, sa Lundby i takketalen.

– Det er utøvere som inspirerer og motiverer meg utrolig mye. At jeg skulle stikke av med denne prisen, blir nesten tullete. Jeg ser så opp til alle som har vært nominert, fortsatte hun.

Forrige sesong tok hoppstjernen fra Bøverbru tidenes første kvinnelige VM-gull i storbakken i Oberstdorf.

I fjor høst var Lundby åpen om at hun sliter med vektutfordringer. Det gjorde at hoppstjernen konkluderte med at hun ikke satser mot vinterens Beijing-OL, men hun satser mot et comeback.

– Jeg skal virkelig bruke denne prisen videre til å motivere meg selv og komme tilbake bedre enn noen gang, sa Lundby i avslutningen av talen.

