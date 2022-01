Sport på TV fredag, time for time

07.30: Tennis, ATP Cup (utendørs hardcourt) for nasjonslag, menn. Første semifinale Spania – Polen, med singelkampen Pablo Carrena Busta – Kamil Majchrzak. (Eurosport N)

09.30: Tennis, ATP Cup. Semifinalen mellom Spania og Polen fortsetter med oppgjøret Roberto Batista Agut – Hubert Hurkacz. (Eurosport N)

09.55: Kombinert, verdenscup. Hopp (HS104), blandet lagkonkurranse fra Val di Fiemme, Italia. Vår verdensener Jarl Magnus Riiber har hoppet på seg ryggtrøbbel under trening i bakken i Predazzo. Han står også over lørdagens individuelle konkurranse, men håper å være klar for start søndag. (Vsport 1)

11.20: Skiskyting, verdenscup. Sprint 10 km menn fra Oberhof, Tyskland. Dette rennet skulle vært avviklet i går, men på grunn av mildvær ble det utsatt til i dag. Så etter pause siden før jul er det klart for årsdebut også for skiskytterne. På sprinten i franske Annecy 17. desember tok Johannes Thingnes Bø endelig sesongens første verdenscupseier. Da hadde han gått 17 renn uten å vinne! Så spørs det om formen er konservert gjennom jula og inn i det nye året. Øvrige på det norske laget er Filip Fjeld Andersen, Sivert Guttorm Bakken, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen og Sturla Holm Lægreid. (NRK1, SVT2)

11.30: Tennis, ATP Cup. Siste kamp i semifinalen mellom Spania og Polen er doubleoppgjøret mellom Alejandro Davidovich Fokina/Pedro Martinez (Spania) og Szymon Walkow/Jan Zielinski (Polen). (Eurosport N)

12.55: Sandvolleyball, King of the Courts-turneringen. Sluttspill kvinner og menn fra Doha, Qatar. (Vsport +)

13.10: Kombinert, verdenscup. Langrenn, 4 x 5 km blandet lagkonkurranse fra Val di Fiemme. (Vsport 1)

14.05: Skiskyting, verdenscup. Sprint 7,5 km kvinner fra Oberhof, Tyskland. Fjorårets VM-dronning og verdenscupvinner Tiril Eckhoff har slitt med formen og reiste hjem fra Annecy før jul. Hun føler seg fortsatt ikke frisk og står over helgens konkurranser i Oberhof. Dermed er det opp til Marte Olsbu Røiseland, Ingrid Tandrevold, Emilie Ågheim Kalkenberg, Karoline Knotten og Ida Lien å forsvare de norske fargene. (NRK1, SVT1)

15.25: Sandvolleyball, King of the Court fra Doha, Qatar. (Vsport +)

18.30: Sandvolleyball, King of the Court fra Doha, Qatar. (Vsport 3)

18.55: Skøyter, EM enkeltdistanser. Første dag fra Heerenveen, Nederland: Lagsprint kvinner (18.55), lagtempo menn (19.09), 3000 m kvinner (19.42) og 1000 m menn (20.42). (Viasat 4)

19.50: Fristil, verdenscup. Kulekjøring, finaler kvinner og menn fra Tremblant, Canada. (Vsport +)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 18. runde: Bayern München – Borussia Mönchengladbach fra Allianz Arena. Under strenge covid-regler blir det ingen publikumsfest når halvspilte Bundesliga sparkes i gang igjen med dette oppgjøret. Klubbene har hatt juleferie siden 19. desember og ligaleder Bayern og toppscorer Robert Lewandowski akter nok å fortsette der de slapp, selv om klubben fortsatt sliter med sin porsjon av koronasmitte. Bayern leder Bundesliga med ni poeng ned til Dortmund. De har scoret 56 mål på de første 17 kampene og Lewandowski har stått for 19 av dem. (Vsport 2)

21.00: Fotball, spansk La Liga 2, 23. runde: SD Amorebieta – CD Tenerife fra Instalaciones de Lezama, som er treningsanlegget til Athletic Bilbao. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, engelsk FA-cup, 3. runde: Swindon Town – Manchester City fra County Ground. Lille Swindon fra League Two møter øyrikets gigant, så cupbomben smeller neppe her – selv om City-manager Pep Guardiola har fått covid og må være hjemme. Nordmenn vil kanskje huske Swindon som en av klubbene til Jan Åge Fjørtoft (54), som spilte 87 kamper for dem i 1993–95. Så populær var han i klubben og byen at han i 2010 ble stemt inn på tidenes favorittlag av lokalavisen Swindon Advertisers lesere. (Vsport 1)

00.03: Golf, Sentry Tournament of Champions (8,2 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Andre spilledag fra Kapalua Plantation Course på Maui, Hawaii. Kalenderårets første PGA-turnering er forbeholdt de 39 spillerne som vant en tittel på touren forrige sesong. Altså er Viktor Hovland i feltet og han leverte varene i første runde natt til fredag. (Eurosport N)

01.00: Ishockey, NHL: Carolina Hurricanes – Calgary Flames fra PNC Arena i Raleigh. (Vsport 1)

02.00: Ishockey, NHL: St. Louis Blues – Washington Capitals fra Enterprise Center. (Vsport 2)

03.50: Fristil, verdenscup. Halfpipe, finaler kvinner og menn fra Mammoth Mountain, California. (Vsport +)

04.00: Tennis, ATP Cup (utendørs hardcourt) for nasjonslag, menn. Det er lørdag for lengst i Australia og andre semifinale i Sydney går mellom Canada og Russland. Første singelkamp er oppgjøret Denis Shapovalov (Canada) – Roman Safiullin, fulgt av Felix Auger-Aliassime mot Daniil Medvedev. (Eurosport N)

