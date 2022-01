Nord-Korea sier nei til OL

Uttalelsene fra Nord-Korea kan synes overflødige siden Den internasjonale olympiske komité (IOC) allerede har suspendert nasjonen fra lekene.

Det ble gjort allerede ï september etter at Nord-Korea heller ikke ville sende utøvere til sommer-OL i Tokyo grunnet den samme pandemien. IOC suspenderte da Nord-Korea gjennom hele 2022.

Nord-Koreas olympiske komité har sendt et brev til IOC der de forklarer sitt standpunkt. Der beskylder de USA og stormaktens allierte for at de prøver å hindre en suksessfylt gjennomføring av mesterskapet.