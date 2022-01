Tøff koronaregel endres – reduserer karantenetid i håndball-EM

Oppdatert 15.14 med bekreftelse fra det europeiske håndballforbundet

EHF gjorde torsdag om regelverket for hvor mange dager en spiller må være i karantene etter en positiv koronatest avgitt før EM. Den kan nå oppheves tidligst etter fem dager og to negative prøvesvar.

Tidligere i uken ble koronareglene oppdatert foran mesterskapet i Slovakia og Ungarn. En vesentlig endring var at en spiller som testet positivt i EM-oppkjøringen, måtte vente 14 dager før han kunne spille igjen.

Det fikk flere til å rope varsku. Blant dem var dansk TV2s håndballekspert Bent Nyegaard, som mente konsekvensene av den skjerpede regelen kunne gi alvorlige konsekvenser for gjennomføringen av mesterskapet.

– Det truer EM. Det er naivt å tro at det ikke kommer flere tilfeller når situasjonen er som den er i øyeblikket, sa Nyegaard.

Det har vært en rekke smittetilfeller i flere EM-tropper den siste tiden, deriblant hos Danmark, Sverige og Frankrike.

Handball Planet sitter på de samme opplysningene.

