Sport på TV onsdag, time for time

12.55: Hopp, verdenscup. Kvalifisering til det tredje rennet i den tysk-østerrikske hoppuka fra Bischofshofen. Gårsdagens renn i Innsbruck blåste bort, er flyttet til Bischofshofen og vil bli avviklet allerede i dag. Ny sending fra selve rennet kl. 16.25. (TV 2)

13.50: Sandvolleyball, King of the Court-turneringen. Finalespill fra Doha, Qatar. (Vsport +)

15.25: Alpint, verdenscup. Slalåm menn (3 av 10). Første omgang fra Zagreb, Kroatia. Det norske laget teller fem mann med Henrik Kristoffersen og Sebastian Foss Solevåg i spissen. Solevåg vant slalåmrennet i Madonna rett før jul og nå jakter verdensmesteren fra 2021 ny pallplass og poeng – han leder slalåmcupen så langt. Talentet Atle Lie McGrath står over etter å ha fått et tommelbrudd under trening nyttårsaften. (Vsport 1)

16.25: Hopp, verdenscup menn. Det utsatte 3. rennet i den tysk-østerrikske hoppuka fra Paul Ausserleitner-bakken (HS142) i Bischofshofen. Etter to renn er Marius Lindvik nummer to sammenlagt. Han har 13,2 poeng fram til ledende Ryoyu Kobayashi fra Japan. (TV2, Eurosport 1)

16.55: Sandvolleyball, King of the Court fra Qatar. (Vsport 3)

18.00: Håndball, svensk cupfinale kvinner, 1. kamp: Skara HF – Skuru IK. (SVT2)

18.40: Alpint, verdenscup. Slalåm menn, andre omgang fra Zagreb. (Vsport 1)

19.15: Håndball, Eliteserien kvinner, 12. runde: Sola – Storhamar fra Åsenhallen. Verdensmester Camilla Herrem har feiret jul og nyttår og er tilbake på hjemmebane. Nå er det Storhamar som skal slås. (TV 2 Sport 2)

19.40: Fristil, verdenscup. Hopp kvinner og menn, finaler fra Le Relais, Canada. (Vsport +)

20.45: Fotball, engelsk ligacup, semifinale 1. kamp: Chelsea – Tottenham fra Stamford Bridge i London. Chelsea gjorde et heroisk comeback og fikk 2–2 mot Liverpool i Premier League søndag. Hjemme er de knappe favoritter, men Spurs har vist fin form og har spilt åtte strake ligakamper under manager Antonio Conte uten å tape. Dessuten er vel ligacupen Tottenhams beste tittelsjanse denne sesongen? Chelsea har vunnet ligacupen fem ganger, men ikke siden 2015. Tottenham har løftet pokalen én gang mindre, siste gang i 2009. (Viasat 4)

01.00: Ishockey, NHL: Toronto Maple Leafs – Edmonton Oilers fra Scotiabank Arena. (Vsport 1)

01.30: Ishockey, NHL: Pittsburgh Penguins – St. Loius Blues fra PPG Paints Arena. (Vsport 2)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen