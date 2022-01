NFF-sjefen tror på snarlige lettelser: – Gode signaler

Onsdag var han en del av idrettsdelegasjonen som møtte opp i Kulturdepartementet. Der var også idrettspresident Berit Kjøll og kollegaer fra ishockeyen, håndballen og skisporten.

Temaet var smitteverntiltakene som ble innført før jul. De har satt en stor brems på Idretts-Norge.

– Vi ga uttrykk for den frustrasjonen vi opplevde da vi i desember igjen fikk en nedstengning. Den kom kort tid etter at vi var tilbake i full aktivitet. Det var en uforståelig innstramming, sier Bjerketvedt til NTB og fortsetter:

– Vi var opptatt av å få fram at det må være en rimelig forholdsmessighet i tiltak og aktiviteten som rammes. Det er mange flere nå som er vaksinert, men likevel opplever vi kanskje de strengeste smitteverntiltakene noensinne.

Møtt med forståelse

På møtet var også personer fra helsemyndighetene til stede. Kjøll og hennes følge la fram tre konkrete forslag til justeringer i barne- og ungdomsidretten, voksenidretten og toppidretten.

– Det var en god dialog. Vi var selvsagt ikke der i den tro at myndighetene skulle gi oss klarsignal på alt, men signalene var gode. Det ble uttrykt forståelse for at idretten er viktig og at tiltakene kan oppleves urimelig strenge, sier Bjerketvedt.

– Så det er med optimisme vi går inn i neste uke. Vi håper på justeringer senest 14. januar, legger NFF-sjefen til.

Dette vil idretten ha endret:

* Likebehandling av barn og unge til og med 20 år. Det gjør at ungdom får samme mulighet til å trene og konkurrere som barn.

– Med de nye restriksjonene blir ungdom i de eldste aldersgruppene spesielt rammet i form av særskilte begrensninger. Tiltakene oppleves som uforholdsmessige, påpeker Kjøll.

* Særforbundene bør selv kunne definere sin toppidrett. Unntak for toppidretten bør ikke snevres inn mer enn ved forrige nedstengning.

– Gjeldende tiltak for toppidretten er de strengeste gjennom hele pandemien til tross for at de nå er bedre beskyttet gjennom vaksinasjon. Dette oppleves som uforholdsmessig, sier Kjøll.

* Voksne utøvere bør få trene og konkurrere som normalt innenfor et ansvarlig smittevernregime tilrettelagt av særforbundene.

Dagens tiltaksnivå ble innført i desember. Regjeringen har varslet ny vurdering 14. januar.

Godt skodd

Han viser til datoen regjeringen har satt for når den skal vurdere koronatiltakene på nytt. Bjerketvedt hadde håpet definisjonen på toppidrett skulle bli slik den var forrige nedstengning.

Da fikk de tre øverste herredivisjonene og to på kvinnesiden i fotball unntak fra bestemmelsene. I disse dager må for eksempel lag i 1. divisjon trene med restriksjoner.

– Vi må smøre oss med tålmodighet. Myndighetene ser utelukkende på nivå, men for oss dreier det seg om yrkesaktive utøvere. Der er det ingen forskjell på Eliteserien og 1. divisjon, påpeker Bjerketvedt.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) beskriver møtet med idretten som «nyttig». Hun mener hun fikk en god orientering.

– Vi har fått innspill på veldig mye. Vi har god oversikt over stoda i idretten og hvordan den rammes av smitteverntiltakene. Vi er godt skodd til å ta en runde på det, sier Trettebergstuen til NTB.

