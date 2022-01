Idretten ba myndighetene fire på tiltak – dette vil idretten ha endret

Der deltok idrettspresident Berit Kjøll sammen med forbundsrepresentanter fra fotballen, ishockeyen, håndballen og skisporten. I tillegg var personer fra helsemyndighetene til stede.

– For å unngå utilsiktede konsekvenser av tiltak som berører idretten, er det viktig å ha en god og løpende dialog med idretten både i forkant og i etterkant av beslutninger, sier Kjøll i en pressemelding.

På møtet la hun og følget hennes fram tre forslag til endringer i barne- og ungdomsidretten, voksenidretten og toppidretten.

Dette vil idretten ha endret:

* Likebehandling av barn og unge til og med 20 år. Det gjør at ungdom får samme mulighet til å trene og konkurrere som barn.

– Med de nye restriksjonene blir ungdom i de eldste aldersgruppene spesielt rammet i form av særskilte begrensninger. Tiltakene oppleves som uforholdsmessige, påpeker Kjøll.

* Særforbundene bør selv kunne definere sin toppidrett. Unntak for toppidretten bør ikke snevres inn mer enn ved forrige nedstengning.

– Gjeldende tiltak for toppidretten er de strengeste gjennom hele pandemien til tross for at de nå er bedre beskyttet gjennom vaksinasjon. Dette oppleves som uforholdsmessig, sier Kjøll.

* Voksne utøvere bør få trene og konkurrere som normalt innenfor et ansvarlig smittevernregime tilrettelagt av særforbundene.

Dagens tiltaksnivå ble innført i desember. Regjeringen har varslet ny vurdering 14. januar.

