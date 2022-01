Håndballekspert roper varsku etter nye regler: – Det truer EM

Det europeiske håndballforbundet (EHF) gikk tirsdag ut med oppdaterte koronaregler foran mesterskapet i Slovakia og Ungarn. En vesentlig endring er at en spiller som tester positivt før EM, må vente 14 dager før han kan spille igjen.

Og skulle det dukke det opp et smittetilfelle under turneringen, må den det gjelder være i karantene i ti dager. I tillegg må han avlevere to negative PCR-tester før han kan spille igjen.

– Det truer EM. Det er naivt å tro at det ikke kommer flere tilfeller når situasjonen er som den er i øyeblikket. Det blir svært vanskelig å isolere seg slik smitten sprer seg, sier Bent Nyegaard.

Flere rammet

Han er en rutinert håndballekspert for dansk TV2. Han mener avviklingen av herremesterskapet er «under et voldsomt press».

– Det er ikke troverdig hvis man sier at EM ikke er i fare for å bli avlyst.

Danmark merker allerede følgene av EHFs nye regime. Målvakten Jannick Green testet positivt mandag, og han går glipp av de to første EM-kampene. Flere lag har hatt smitte i opptakten til mesterskapet.

I en epost til NTB skriver EHFs kommunikasjonssjef Thomas Schöneich at det har førsteprioritet å sikre at EM går helsemessig forsvarlig for seg.

Reiser over helgen

«I dagens situasjon vil alle hygieneprotokoller av natur være et levende dokument. EHF har hele tiden sagt at vi kan gjøre endringer på kort varsel», påpeker Schöneich.

Alle i de ulike EM-troppene må testes tre ganger siste uka før avreise. Underveis i mesterskapet venter det test annenhver dag.

Norges tropp reiser med rutefly til slovakiske Kosice fra København via Wien mandag.

Håndball-EM starter 13. og avsluttes 30. januar.

