Djokovics vaksineunntak vekker harme i Australia: – Burde avsløre bakgrunnen

Mange australiere har reagert med sinne etter at tittelforsvareren og verdenseneren tirsdag avslørte at han har fått unntak fra vaksinereglementet og dermed kan delta i Grand Slam-turneringen.

Turneringssjef Craig Tiley sier at Djokovic ikke er blitt spesialbehandlet, men oppfordrer samtidig serberen til å avsløre bakgrunnen for unntaket for å roe ned befolkningen.

Reglene for Australian Open, som starter 17. januar, sier at alle deltakere må være vaksinerte mot koronaviruset eller ha et medisinsk unntak. Sistnevnte skal godkjennes av to paneler med uavhengige eksperter.

Djokovic har ikke opplyst på hvilket grunnlag han har fått medisinsk unntak, og dermed sås det tvil rundt om stjernen faktisk bør få spille turneringen.

– Dersom årsakene til Djokovics fritak er utilstrekkelige, blir han sendt på første fly hjem, kommenterer Australias statsminister Scott Morrison, ifølge nyhetsbyrået AFP.

