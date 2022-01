Chelsea straffet Tottenhams forsvarsbrølere og vant 2-0

Romelu Lukaku var tilbake på topp i Chelsea-laget etter uttalelsene som fikk Thomas Tuchel til å sette ham ut av troppen til storkampen mot Liverpool. Belgierens offentlige unnskyldning gjorde susen.

Likevel var Tottenham-stopper Japhet Tanganga den som skapte mest for Chelsea i den første omgangen. Han hadde hovedskylden for begge baklengsmålene.

I det 5. minutt spilte Tanganga en hodeløs pasning mot kantspiller Emerson Royal, som ikke var forberedt. Marcos Alonso kom mellom og førte ballen i høyt tempo før han tredde Kai Havertz gjennom.

Havertz løp på innsiden av Tanganga og skjøt i mål via Davinson Sánchez.

I det 35. minutt ble det 2-0, og da trengte ikke Chelsea avsluttere heller. Hakim Ziyech tok frispark fra høyre, men slo ballen mot nærmeste stolpe der det ikke var en eneste lagkamerat. Tanganga kunne upresset nikke ut, men han presterte å sende ballen i skulderen på lagkamerat Ben Davies så den spratt rett i mål.

Endret

Innimellom de to målene fikk Havertz en kjempesjanse på en tabbe av Pierre-Emile Højbjerg. Dansken klarerte ballen på tvers slik at den spratt i lagkamerat Oliver Skipp og spratt til Havertz, som var alene ved lengste stolpe. Skuddet var for dårlig til å overliste Hugo Lloris.

Rett før pause skapte Chelsea en sjanse helt selv da Ziyech fant en umarkert Lukaku, men han nikket utenfor.

Tottenham-manager Antonio Conte hadde ennå ikke opplevd å tape med sin nye klubb, men han fikk en råtten omgang på sidelinja i oppgjøret mot en av sine mange tidligere klubber. Conte, som også var Lukakus sjef i Inter, justerte formasjonen til 2. omgang og fikk se laget heve seg noe.

Gjestene hadde ikke en eneste avslutning i første omgang. I det 50. minutt sto Harry Kane for lagets første sjanse da han tvang Kepa Arrizabalaga til en relativt grei redning med et frispark fra 20 meter.

Håp

Fortsatt var det Chelsea som skapte mest, men Tottenham var iallfall med i den andre omgangen.

Timo Werner, som i sitt comeback etter skade erstattet landsmannen Havertz ved pause, hadde flere gode sjanser uten å få ballen i mål. I det 66. minutt måtte Lloris vise klasse da Werner vakkert ble spilt fram av Ziyech. Chelsea fikk ikke flere scoringer.

Tottenham fikk sin beste sjanse i sluttminuttene, ved tre innbyttere. Bryan Gil raidet på siden og slo skrått ut til Giovani Lo Celso. Hans skudd ble så vidt reddet av Kepa, og Tanguy Ndombele nådde ikke fram på returen. Etter 2. omgang har Spurs fortsatt et håp om å få spille finale på Wembley i februar.

Returkampen spilles onsdag 12. januar. Dagen etter møtes Liverpool og Arsenal til første kamp i sin semifinale. Returkampen spilles en uke senere i London.

Egentlig skulle Arsenal fått besøk av Liverpool torsdag, men kampen er utsatt som følge av et koronautbrudd i Liverpool-stallen.

