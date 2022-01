Weng avsluttet med etappeseier, Neprjajeva første russiske Tour-vinner på kvinnesiden

Da gikk løperne en fellesstart i fri teknikk over ti kilometer med målgang langt oppe i en alpinbakke. Koronarestriksjoner gjorde at det var uvanlig få tilskuere langs løypa.

Weng satte inn rykket

Weng vant etappen foran Ebba Andersson (nummer to sammenlagt). Det skilte sju sekunder mellom de to. Weng dro til et par hundre meter før mål, og det rykket klarte ikke Andersson å svare på.

– Det var veldig tøft i dag og kaos med fellesstart. Jeg prøvde å komme først da vi startet bakken, sa Weng i et FIS-intervju vist på Viaplay.

– Det var ikke lett snø å gå på, og jeg ble ganske stiv.

Neprjajeva hadde full kontroll

Weng og Andersson dro opp farten helt fra bunnen av den knallharde motbakken. Dermed sprakk feltet opp ganske fort. Neprjajeva gikk kontrollert og disponerte løpet flott. Hun så seig ut langt nede i bakken, men kom tilbake.

– Det er imponerende, det hun gjør, sa TV3s ekspertkommentator Åge Skinstad om Neprjajeva etter fjerdeplassen.

Hun er den første russiske kvinnen med sammenlagtseier i Tour de Ski. Neprjajeva var vært stabil under hele konkurransen denne sesongen og vant mandagens etappe enkelt.

Dette er de fem foregående vinnerne av touren:

2021: Jessie Diggins, USA

2020: Therese Johaug, Norge

2019: Ingvild Flugstad Østberg, Norge

2018: Heidi Weng, Norge

2017: Weng

Guttas avsluttende etappe starter klokka 15.35.