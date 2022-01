Tirsdagens TV-sport, time for time

11.30: Langrenn, verdenscup. Sjette og siste etappe i Tour de Ski: 10 km fri teknikk kvinner, fellesstart. Etappen avsluttes med «monsterbakken» opp til Alpe di Cermis. Russiske Natalja Neprjajeva vant også gårsdagens klassiske 10 km og har skaffet seg et forsprang til svenske Ebba Andersson på ett minutt og tolv sekunder. Heidi Weng leverte et sterkt løp på gode ski og ble nummer to, vel tre sekunder bak Neprjajeva. I sammendraget ligger Weng på femte, 1.40 bak. Fjorårsvinner Jessica Diggins (USA) ble hektet av i går og ligger to sekunder bak Weng. Men i en fellesstart opp bakken kan kanskje det meste skje? (TV 3)

12.25: Alpint, verdenscup. Slalåm kvinner (4 av 9) fra Zagreb i Kroatia, 1. omgang. Thea Stjernesund har vært beste norske jente i denne disiplinen hittil i sesongen, men nå har hun fått påvist koronasmitte og må sitte minst fem dager i karantene i Østerrike. Dermed er det bare Mina Fürst Holtmann og Maria Tviberg som kjører for Norge i dag. (Vsport 1)

13.25: Hopp, verdenscup menn (12 av 28). Det tredje rennet i den tysk-østerrikske hoppuka går i Bergiselbakken (HS130) i Innsbruck. Japaneren Ryoyu Kobayashi har vært best hittil, så også i gårsdagens kvalifisering. Kan våre to beste i sammendraget, Marius Lindvik og Halvor Egner Granerud, utfordre japaneren i dag? Fem nordmenn stiller i dagens renn, etter at Johann André Forfang og Fredrik Villumstad røk ut i kvalifiseringen. (TV 2, Eurosport 1)

15.25: Langrenn, verdenscup. Sjette og siste etappe i Tour de Ski: 10 km fri teknikk menn, fellesstart. Også gutta må opp «monsterbakken» i dag. Johannes Høsflot Klæbo sprengte feltet og lekte med konkurrentene også på gårsdagens 15 km. 25-åringen tok dermed sin seier nummer 46 i verdenscupen og tangerte rekorden til Bjørn Dæhlie. Klæbo ledet med over et minutt sammenlagt før gårsdagens etappe, plusset ytterligere på og er kjempefavoritt til å vinne Tour de Ski slik han også gjorde i 2019. Aleksander Bolsjunov har vunnet de to siste sesongene. (TV 3)

16.00: Alpint, verdenscup. Slalåm kvinner fra Zagreb, 2. omgang. (Vsport 1)

19.00: Ishockey, Eliteserien menn, 30. runde: Sparta Sarpsborg – Vålerenga fra Sparta Amfi. Etter to knepne 2–3-tap for Østfold-rival Stjernen i romjula trenger Sparta å slå tilbake her. (TV 2 Sport 2)

19.00: Ishockey, mesterligaen (CHL) menn, semifinale 1. kamp: Rögle BK – Frölunda fra Catena Arena i Ängelholm. (Vsport +, SVT2)

21.00: Fotball, fransk cup, 4. runde: RC Lens – Lille OSC fra Stade Bollaert-Delelis. (Vsport 2)

01.00: Ishockey, NHL: Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning fra Nationwide Arena (Vsport 1), Boston Bruins – New Jersey Devils fra TD Garden. (Vsport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Vegas Golden Knights – Nashville Predators fra T-Mobile Arena (Vsport 1), Anaheim Ducks – Philadelphia Flyers fra Honda Center. (Vsport 2)

